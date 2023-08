Príslušníci slovenskej armády sa zúčastnili Majstrovstiev sveta vojakov v džude. Tie sa tento rok konali v Dominikánskej republike. Dlho a poctivo trénovali, no na to, s kým sa tam stretli, by ich žiadny tréning nepripravil. „Naši vojaci hrdo bok po boku s ruskými. Členská krajina NATO vedľa vojakov agresora, ktorý systematicky pľundruje našu susednú krajinu, vraždí, unáša a rabuje. Toto sa fakt nepodarilo,“ na škandál upozornil medzi prvými podpredseda Progresívneho Slovenska a exveľvyslanec pri NATO Tomáš Valášek. Pritom len nedávno Medzinárodný olympijský výbor definitívne rozhodol, že Rusko, a ani Bielorusko, nebudú pozvané na budúcoročné olympijské hry, ktoré sa majú konať v Paríži. Avšak, športovci z týchto krajín budú mať možnosť súťažiť ako nezávislí športovci pod neutrálnou vlajkou.

Valášek vníma účasť slovenských vojakov ako obrovskú chybu. Vyzýva, aby kompetentní ľudia prevzali zodpovednosť: „Niekto niekde v našich ozbrojených silách či na ministerstve obrany mal povedať nie. Prípadne vyzvať organizátorov, aby odňali pozvánku ruskému tímu. A dohodnúť sa aj s inými krajinami na podpore pre taký krok. Tak sa to robí. Aby sa naši vojaci mohli zúčastniť turnaja, ale nie s ruskými agresormi.“ Pokračuje, že toto stanovisko nie je cielené na individuálnych príslušníkov slovenskej armády, nakoľko si je istý, že len plnili rozkazy.

Reakcia na seba nenechala dlho čakať. Ministerstvo obrany priznáva, že v tomto prípade spravilo chybu: „Je pravda, že účasť našich reprezentantov v tomto kontexte nebol správny krok. V záujme dobrej reprezentácie a výsledkov sme túto skutočnosť neustriehli do detailov týkajúcich sa účasti a prezentácie jednotlivých krajín.“ Ministerstvo dúfalo, že ruským vojakom bude povolená účasť iba pod neutrálnou bielou vlajkou. Do budúcna budú dôslednejšie zvažovať účasť na podobných podujatiach.

Svoj kus viny si priznávajú aj vo vedení Vojenského športového centra Dukla v Banskej Bystrici. Účasť slovenských vojakov po boku ruských označujú za poľutovaniahodnú a verejnosť uisťujú, že podpora Ukrajiny je pre nich prvoradá. „Aktuálne je u nás komplet reprezentácia atlétov Ukrajiny, ktorí budú reprezentovať Ukrajinu na MS v Budapešti. Kvôli dobrým vzťahom a výborným podmienkam si zvolili Banskú Bystricu a Duklu na záverečné sústredenie. Aj z našej strany vnímame povolenie ruským športovcom zúčastňovať sa medzinárodných súťaži v aktuálnej situácii za nesprávne.“

Pripomíname, že športový svet len koncom júla otriasol ďalší škandál, kedy bola ukrajinská šermiarka Oľha Charlanová diskvalifikovaná za to, že po skončení duelu nepodala svojej ruskej súperke ruku. Tá sa pritom netají svojou oddanosťou ruskému režimu a podpore ruského víťazstva na Ukrajine. Na jej profile boli nájdené fotky s jej bratom, ktorý sa aktívne zapája do bojov na ukrajinskom fronte.

