Ešte pred niekoľkými rokmi sme napríklad aktívne nepoužívali žiadne tanky. Následne sme z garáží vytiahli starú techniku a dnes už čakáme na dodávky nemeckých strojov. Tanky však nie sú jedinou slabou stránkou slovenskej armády. Dlhodobo máme problém aj s vyzbrojením našich vojakov. Tí už dlhé roky používajú staré útočné pušky Vz. 58. Ministerstvo preto avizuje prezbrojenie.

Aktuálne sa podľa slov dočasne povereného ministra obrany Jaroslava Naďa (OĽaNO) podarilo zabezpečiť ďalšiu novú výbavu. "Evidovali sme správy od vojakov, že by veľmi potrebovali ruksaky, no neboli dlhšie dostupné. Áno, robili sme na tejto oprávnenej požiadavke a máme preto dobrú správu - ruksaky postupne prichádzajú," napísal na sociálnej sieti.

Ozrejmil tiež, že už naskladnili viac ako 3 500 kusov (1 400 veľkých 80 litrových a 2 120 menších 40 litrových) a ďalších 13-tisíc príde počas nasledujúcich mesiacov. "Objednali sme ich transparentne, cez agentúru NATO - NSPA. Má ich väčšina vojakov Aliancie a dbali sme na to, aby spĺňali najvyššie požiadavky," približuje Naď.

"Možno si poviete, “obyčajný ruksak”, no myslím, že vojaci by vedeli rozprávať, aká nesmierne dôležitá a potrebná súčasť ich výstroja to je," odkazuje minister. Slovenská armáda okrem iného očakáva dodávku moderných stíhačiek F-16 a tiež dodávku 152 obrnených pásových vozidiel zo Švédska.