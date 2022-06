Kým slovenskí politici sa o pomoci s infláciou hádajú, rakúski už schválili konkrétne opatrenia. Okamžitá pomoc pre našich západných susedov počíta so stovkou eur pre každého občana. Exministerka financií Brigita Schmögnerová (74) podobné opatrenia kritizuje s tým, že vládna pomoc by sa mala týkať všetkých ohrozených skupín.

Protiinflačný balíček za 1,2 miliardy eur ročne z dielne ministra financií Igora Matoviča (49) kritizujú politici, samosprávy i odborníci. Nie je totiž podľa nich celoplošný a nepomáha všetkým, ktorí financie zúfalo potrebujú. Veľký odporca balíčka minister hospodárstva Richard Sulík (54) kritizuje aj to, že pre pomoc sa má zvýšiť daňové zaťaženie. „Stále sa len zvyšujú dane, čo nemôže trvať donekonečna,“ komentoval.

Zmeny z dielne ministra financií majú stáť Slovensko 1,191 miliardy eur ročne. Na daňový bonus má ísť v ďalšom roku 544 miliónov, zvýšené prídavky na deti vyjdú štát na 275 miliónov eur a kritizované krúžkovné bude stáť 372 miliónov eur. Ak by schválený zákon nevetovala prezidentka Zuzana Čaputová (48), Slovensko by vďaka balíčku dalo v roku 2022 občanom 166 miliónov eur.

Rakúska vláda však zobrala kritickú situáciu spojenú s infláciou oveľa ráznejšie a rýchlejšie. Každému dospelému štát vyplatí jednorazový príspevok 500 eur a dieťaťu 250 eur. Dôchodcovia a ľudia s nízkym príjmom dostanú navyše ďalších 300 eur. V auguste bude našim západným susedom vyplatený aj takzvaný 13. rodinný prídavok 180 eur. Z roku 2023 na súčasnosť sa presúva aj zvyšovanie rodinného bonusu a prídavkov na dieťa. „Vláda sa rozhodla vrátiť ľuďom to, čo im inflácia vzala. Je to dobrá kombinácia okamžitej úľavy pre zamestnancov a rodiny a štrukturálnych reforiem, ktoré majú trvalý účinok,“ povedal rakúsky kancelár Karl Nehammer (49). Tamojšia vláda pomáha aj podnikom, ktorým bude kompenzovať rastúce ceny elektriny.

Zaujímavé pritom je, že naši juhozápadní susedia majú infláciu na úrovni 8,1 percenta, zatiaľ čo Slovensko až 12,6! Pravda je však aj to, že Rakúsko je krajina s oveľa lepšou ekonomickou situáciou a môže rozdávať viac. Kým naša priemerná mzda je 1 212 eur v hrubom, v Rakúsku je to až 4 540 eur. Na Slovensku by preto bola podobná „helikoptérová dávka" zrejme o dosť nižšia. Bývalá ministerka financií Brigita Schmögnerová (74) si však myslí, že to nie je správna cesta: „Päťdesiateurové a stoeurové helikoptérové peniaze nevytiahnu ľudí z problémov. Malá čiastka by verejné financie neohrozila, ale ani by to výrazne nepomohlo,“ tvrdí.

Podľa exministerky by mala naša vláda konať rýchlejšie a hlavne adresnejšie než v Matovičovom navrhovanom balíčku, ktorý podľa nej nie je protiinflačný, ale prorodinný. A aj to vraj s mnohými negatívami: „Daňový bonus diskriminuje rodiny, v ktorých rodičia nie sú zamestnaní, a zvýhodňuje vysokopríjmové rodiny. Potrebné je výrazne zvýšiť prídavky na dieťa. Malo by sa zvýšiť aj životné minimum, na ktoré sú naviazané desiatky sociálnych dávok. Tie sú poskytované adresne skupinám, ktoré to potrebujú,“ prízvukuje Brigita Schmögnerová, podľa ktorej však treba pomáhať aj dôchodcom. „Zvýšme im dôchodky k 1. júlu a nie od januára,“ dodáva rozhodne.

V galérii sa pozrite, čo ďalšie pripravili Rakúšania pre svojich občanov kvôli zvyšovaniu cien a čo si myslí Schmögnerová o Matovičovom "krúžkovnom".

