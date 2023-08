Z informácií, ktoré týždenníku Plus 7 Dní poskytlo ministerstvo vnútra vyplýva, že Hamran si k mesačnému platu, ktorý má byť do 5-tisíc eur, prilepšil od 1. augusta 2022 do 1. júla 2023 dokopy o 17 400 eur. „Peniaze pre akéhokoľvek policajného prezidenta našu bezpečnosť nezvyšujú ani neznižujú. To je sekundárne. Polícia je ale v žalostnom stave,“ povedal Plus JEDEN DEŇ bývalý kriminalista Matej Snopko (59).

Všetkým policajtom boli na júl odklepnuté odmeny od ministerstva vnútra v celkovej hodnote 12 061 486 eur pre 19 412 príslušníkov, čo vychádza v priemere 621 eur na rádového policajta. Krajskí šéfovia dostali po 4-tisíc eur a okresní vedúci takmer 2-tisíc eur. „Tam nie je hlavný problém pri bežných policajtoch, hoci aj tí naliehavo potrebujú peniaze. Tie sú však u nich na druhom mieste. Oveľa dôležitejšie je podľa môjho názoru, aby cítili zo strany nadriadených istotu, že sa ich zastanú, a že sa štát o nich v sociálnej oblasti postará,“ dodal Snopko s tým, že vtedy budú za nás ochotní obetovať aj život.

Šéf policajných odborov Pavol Paračka (52) však pripomína, že určovanie finančného bonusu bolo čisto na zvážení jednotlivých nadriadených. Nespokojnosť v radoch policajtov je vraj práve s tým, že veľké odmeny dostali čelní predstavitelia. „Zaoberáme sa tým a vyhodnocujeme, či nedošlo k pochybeniu,“ dodal Paračka.

Oveľa tvrdší k odmenám Hamrana ako Snopko bol bezpečnostný analytik Juraj Zábojník (61): „Vzhľadom k tomu, ako išla životná úroveň dole, tak je to neadekvátne. Keď sa ľudia v tomto ťažkom období dozvedia, že mal 17 400 eur na odmenách, tak si urobia názor.“ ďalší názor odborníka nájdete v galérii. Viac informácií sa dočítate v aktuálnom vydaní týždenníka Plus 7 Dní.

