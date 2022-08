Kandidatúru poslanca Národnej rady (NR) SR za OĽANO Erika Ňarjaša na post predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) podporila aj parlamentná strana Za ľudí. Kandidovať bude za koalíciu strán OĽANO, NOVA, Kresťanská únia, Zmena zdola a Za ľudí. V Košiciach o tom vo štvrtok informoval Ňarjaš a predstavitelia strán. "Mám37 rokov, narodil som sa v Košiciach, vyštudoval som diplomaciu a financie, som kresťan, som prorodinne založený, aktivista v rámci charitatívnych projektov ako potravinová pomoc chudobným, či podporovateľ ochrany prírody. Viacerí ludia ma poznajú z tanca, kde som dlhé roky reprezentoval Slovensko ako majster sveta PROAM v spoločenských tancoch. Tanec pre mňa predstavuje stelesnenie slušnosti, disciplíny, pokory, a tým sa snažím riadiť aj v politike, aj keď sa to často nenosí," uviedol v úvode svojho príhovoru.

Tanec však nie je to jediné, čomu sa Ňarjaš pred vstupom do politiky venoval. Ako povedal, dlhé roky viedol ako generálny riaditeľ globálnu platobnú inštitúciu, kde rozvíjal manažérske zručnosti: "V súčasnosti som poslancom Národnej rady a členom výboru pre financie a rozpočet Slovenska, a poradcom ministra financií v rámci investícií a finančných technologií." Ňarjaš neskôr vyzdvihol zopár skutočností, ktoré by mu mali v boji o post predsedu KSK pomôcť. Ako je dobre známe, mnohí politici sú z času na čas obvinení z nedovoleného finančného prilepšenia, čo však pri Ňarjašovi podľa všetkého nehrozí. "Do politiky som vstupoval finančne nezávislý a mojím jediným motívom je pomc regiónu. Ako poslanec parlamentu som blízko vlády a dokážem viac presadzovať investície smerom na východ," dodal.

Viac z jeho príhovoru si pozrite v nasledujúcom videu.

Koalícia bude mať aj spoločnú kandidačnú listinu na krajských poslancov. Možné je pritom jej ďalšie rozšírenie. "Rokujeme o rozšírení, ale toto je zatiaľ taký hlavný základ, ktorý sme dnes predstavili. Sme otvorení akejkoľvek dobrej spolupráci, ale musí byť postavená na našich hodnotách a prioritách," uviedol Ňarjaš.

Na tlačovom brífingu sa predstavili viacerí kandidáti na poslancov kraja zastupujúci jednotlivé koaličné strany. Ako prvú predstavil Ňarjaš poslankyňu NR SR za OĽaNO, Máriu Šofranko. "Do politiky som vstupovala s dvomi cieľmi. Tým prvým bola pomoc nášmu školstvu, o ktorom sa dlhodobo rozprávalo, že je našou prioritou. Všetci bohužiaľ vieme, že realita bola úplne iná. Tým druhým hlavným cieľom bolo pomôcť môjmu regiónu, to znamená Spišu, pomôcť kraju, to znamená KSK a pomôcť Východnému Slovensku. Celých mojich 52 rokov žijem na východe. Mám špecifický vzťah k tejto oblasti a práve preto som sa rozhodla kandidovať na župnú poslankyňu do zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja," povedala v úvode svojich slov Šofranko.

Ňarjaš spolu so svojimi kandidátmi idú do volieb pod heslom Viac pre východ. "Áno, chceme dosiahnuť viac pre východ. Cítime, že potenciál KSK nie je naplno využitý. Vieme, že tu máme množstvo šikovných, pracovitých, odborných, čestných a zdatných ľudí, ktorí bohužiaľ musia odchádzať za životom najčastejšie do Bratislavy, alebo za hranice Slovenska. A to chceme a potrebujeme zmeniť," dodala.

Celý jej príhovor si pozrite v tomto videu:

Medzi ďalšími členmi kandidátky sú aj Vojtech Tóth, Peter Liba, Milan Potocký, Jarmila Vaňová a Rastislav Jílek.