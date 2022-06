Situácia v koalícii je extrémne napätá! Hrozí odchod SaS? Pristúpi sa k rekonštrukcii vlády? Môžeme očakávať demisiu ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO)? Odborníkov sme sa pýtali na to, aké možné scenáre sú zatiaľ najpravdepodobnejšie vo vývoji politickej situácie.

Spory v koalícii sa vyostrili po tom, ako poslanci Národnej rady SR prelomili veto prezidentky Zuzany Čaputovej pri protiinflačnom balíku z dielne ministra financií a lídra OĽaNO Igora Matoviča. Strana SaS a Matovič sa následne začali obviňovať zo spolupráce s opozíciou a fašistami. Liberáli pre Matovičove útoky odmietli chodiť na koaličné rady, OĽaNO naopak obvinilo liberálov z rozbíjania vlády.

Strana SaS avizovala, že na mimoriadnej rozšírenej Republikovej rade 6. júla rozhodne o ďalšom postupe v koalícii. „Sme svedkami hrubého porušenia legislatívneho procesu a opakovaného porušenia koaličnej zmluvy. Boli sme aj terčami útokov, klamstiev, jednoducho nemá zmysel tváriť sa, že problémy v koalícii nie sú," povedal líder SaS Richard Sulík.

Jednou z požiadaviek, ktorá by mohla od liberálov vzísť, je odchod Igora Matoviča z funkcie ministra financií. „Vidím, ako minister financií nezvláda svoj rezort, ako tlačí na hranu, ako robí ekonomicky nezmysluplné veci,“ povedal poslanec SaS Marián Viskupič v rozhovore pre Denník N. Koalícia by podľa jeho názoru potrebovala nového šéfa rezortu financií.

Premiér Eduard Heger (OĽaNO) zdôraznil, že chce zachovať stabilitu vlády. Hovorí o potrebe zotrvať v štvorkoalícii. Nepovedal však, či pre jej zachovanie pristúpi k rekonštrukcii kabinetu. „Pre mňa je jeden scenár - stabilita tejto vlády," podčiarkol predseda vlády. Utorkové (28. 6.) hlasovanie v Národnej rade o opozičných návrhoch na odvolanie ministrov životného prostredia Jána Budaja (OĽaNO) a hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) podľa jeho názoru ukázalo, že koalícia sa vie zjednotiť.

Politológ Tomáš Koziak je presvedčený o tom, že strana SaS z koalície neodíde. „Jedno z možných riešení, ktoré by mohlo napraviť vzťahy v koalícii, je čiastočná rekonštrukcia vlády,“ hovorí. „Ak príde požiadavka na odchod Igora Matoviča z postu ministra financií, vznikne recipročný tlak na to, aby odišiel z postu ministra hospodárstva aj Richard Sulík,“ upozornil odborník. Koziak si však nemyslí, že by OĽaNO bolo ochotné pristúpiť na stiahnutie svojho predsedu hnutia bez toho, aby sa istý ústupok neurobil aj na druhej strane. Zdôraznil, že premiér Heger určite neodvolá Matoviča. „Zo strany SaS je naivné sa domnievať, že takýto jednostranný krok OĽaNO urobí,“ povedal Koziak.

