Situácia v súvislosti so zdražovaním je na Slovensku kritická hlavne pre nízkopríjmové skupiny obyvateľstva. Matovič preto prišiel s masívnou pomocou, ktorú odsúhlasili koaliční partneri Sme rodina a Za ľudí. „Je pripravená obrovská pomoc rodinám, čo bude stáť 1,3 miliardy eur každý jeden rok navyše,“ povedal šéf OĽaNO ešte v apríli. Štátne výdavky majú byť kompenzované úsporami a zvýšenými daňami pre stovku bohatých firiem. Nateraz však nikto vrátane koaličných partnerov nevie, ktoré firmy tým majú byť postihnuté. Dnes má o návrhu rozhodnúť vláda a následne parlament. V pléne sa o návrhu má rokovať v zrýchlenom legislatívnom konaní a možno už tento týždeň. A práve pri tejto téme narazila kosa na kameň. Pre SaS je totiž červenou čiarou akékoľvek zvyšovanie daní.

Minister financií minulý týždeň dokonca pritvrdil a naznačoval, že liberáli z koalície odídu práve potom, ako prejde tento návrh! Napokon však rétoriku zmiernil a včera na pôde Národnej rady vyhlásil, že z možného prijatia inflačného balíčka má lepší pocit. K alternatíve rozpadu koalície sa však nevyjadril.

Oheň mala pred dnešným rokovaním vlády uhasiť pondelková koaličná rada, no podľa informácií Plus JEDEN DEŇ bol opak pravdou. Situácia vraj bola napätá. Dokonca malo dôjsť aj k návrhu, aby bola hnutiu Sme rodina odobratá SIS, čo malo rozhnevať ich predsedu Borisa Kollára (56). O inflačnom balíčku by tak mala vláda rokovať bez konečnej dohody. „Včera sme sa tri koaličné strany snažili niekoľko hodín primať SaS, aby prestala trucovať a ja pevne verím, že sa to napokon podarí,” opisoval pondelkovú koaličnú radu Matovič.

SaS však nie je jediným koaličným partnerom, na ktorého sa v poslednom období zniesla vlna kritiky. Problémy má aj Kollárova Sme rodina. Dôvodom je zdržanie sa hlasovania pri vydávaní šéfa Smeru Roberta Fica (57) do rúk spravodlivosti. Aj z SaS sa krátko po ňom ozvali hlasy na to, aby sa vládlo bez Kollárovej strany. „Nech si kúpia počítadlo. Teraz to videli v priamom prenose, ako by to fungovalo, nemali by väčšinu,“ reagoval šéf hnutia počas víkendu. Napriek tomu šéfka klubu SaS Anna Zemanová v nedávnom rozhovore pre sme.sk pripustila aj možnosť menšinovej vlády.

Na druhej strane nájdete ďalšie detaily hádky, vyjadrenie Veroniky Remišovej, na čo čaká opozícia, ako aj názor odborníka, ako to celé dopadne.