"K prebiehajúcim úkonom polície sa Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) nebude vyjadrovať. Informácie poskytneme, až keď to procesná situácia umožní," povedala pre TASR hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová. Vedenie NS SR by malo poskytnúť svoje stanovisko počas dňa.

Milučký je predsedom jedného zo štyroch kolégií NS SR. Podľa medializovaných správ ho vyšetrujú pre podozrenie z korupcie. NAKA mala u neho vykonať aj domovú prehliadku. Milučký v minulosti pôsobil ako sudca Okresného súdu v Čadci, neskôr pôsobil na Krajskom súde v Žiline. Na NS SR pôsobí od roku 2009.

NS SR zatiaľ nemôže zaujať stanovisko k zadržaniu sudcu

Najvyššiemu súdu (NS) SR zatiaľ neboli doručené orgánmi činnými v trestnom konaní (OČTK) informácie týkajúce sa vykonávaných úkonov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) vo vzťahu k osobe sudcu NS SR Jozefa Milučkého. TASR o tom informovala Zuzana Maslišová z Kancelárie NS SR.

"Z tohto dôvodu nemôže NS SR zaujať k predmetnej veci oficiálne stanovisko. Vo veci bude následne NS SR postupovať v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona a je pripravený poskytnúť maximálnu súčinnosť OČTK," dodala Maslišová.

"Dnes ráno v Bratislave vyšetrovateľ NAKA zadržal podozrivého z korupčnej trestnej činnosti. Polícia u zadržaného vykonala domové prehliadky. Vzhľadom na prebiehajúce úkony trestného konania bližšie informácie nie je možné poskytnúť," uviedol pre TASR hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka.

Predseda NS SR zbavil povinnosti zachovávať mlčanlivosť Milučkého

Predseda Najvyššieho súdu (NS) SR Ján Šikuta vyhovel žiadosti Prezídia Policajného zboru a zbavil povinnosti zachovávať mlčanlivosť vo štvrtok zadržaného predsedu správneho kolégia NS SR Jozefa Milučkého. TASR o tom informovala Zuzana Maslišová zo sekretariátu vedúcej Kancelárie NS SR.

Zadržanie Milučkého je ďalšou smutnou udalosťou pre justíciu, tvrdí Kolíková

Zadržanie sudcu a predsedu správneho kolégia Najvyššieho súdu (NS) SR Jozefa Milučkého je ďalšou smutnou udalosťou pre slovenskú justíciu. Vo štvrtok to uviedla ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí).

„Každá takáto udalosť znamená, že sa zvýši nedôveryhodnosť justície a musíme urobiť všetko pre to, aby sme jej dôveryhodnosť vrátili. Preto je veľmi dôležitá reforma justície,“ podotkla Kolíková. Verí, že vec nezostane len vo fáze vyšetrovania.

„Je dôležité, aby sa každá takáto vec riadne vyšetrila až do úplného výsledku trestného konania," dodala. Znamená to podľa nej fázu, keď súdy rozhodnú o vine alebo nevine.

Kolíková vyhlásila, že prípad predsedu správneho kolégia NS SR potvrdzuje, že realizovanie výberových konaní na sudcov nového Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR bolo jedinou správnou voľbou.