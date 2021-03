Najznámejší kajúcnik Ľudovít Makó (43) opäť vypovedal. Včera pred pol deviatou ráno ho zastihli pred Policajným prezídiom fotografi denníka Plus JEDEN DEŇ. V obyčajných rifliach, šiltovke sa chcel nepozorovane dostať do budovy zadným vchodom. Hoci sa v médiách hovorilo, že žije v Dubaji a na výsluchy cestuje súkromným lietadlom, opak je pravdou. Skrýva sa na Slovensku a napriek veľkému majetku počíta každý jeden cent!

Bývalý šéf Kriminálneho úradu Finančnej správy (KÚFS) figuruje vo viacerých kauzách. Polícia ho spája s mnohými trestnými činmi, hoci sú všetky zatiaľ len v prípravnom konaní. Nedávno prebehla médiami informácia, že najznámejší kajúcnik si užíva luxus a pohodlie v Spojených arabských emirátoch, konkrétne v Dubaji. Podľa dôveryhodných informácií, ktoré sa podarilo nášmu denníku zistiť, to však nie je pravda. Do redakcie sa nám ozvalo viacero svedkov, ktorí ho videli na čerpacích staniciach na strednom aj západnom Slovensku. A to niekoľko ráz v priebehu predchádzajúcich týždňov.

Rovnako sa podarilo denníku získať exkluzívne informácie, ktoré tohto kľúčového svedka dávajú do úplne nového svetla. „Nikdy nedával na sebe poznať, že má veľké majetky, hoci si to naozaj mohol dovoliť. Nenosil napríklad žiadne značkové oblečenie. Mal len dve tričká značky Boss, no aj tie dostal darom. Sám by si nič drahé nekúpil,“ prezradil zdroj, ktorého meno máme v redakcii, no z pochopiteľných dôvodov chce zostať v anonymite.

Bývalý šéf Kriminálneho úradu Finančnej správy Ľudovít Makó je obvinený v kauze Boží mlyn. Vďaka spolupráci s vyšetrovateľmi v kauzách Očistec, Judáš a Mýtnik však nie je vo väzbe. Zdroj: TASR

Skúposť Makóa ho pritom mohla zachrániť a byť mu prospešná. Nerád totiž dával peniaze na účty v bankách. Mohol sa tak vyhnúť prípadnému zabaveniu majetku. „Aj keď ste s ním sedeli na obede a pozval vás on, napokon to zväčša nezaplatil, pretože to otočil tak, že vám robí službu,“ pokračuje zdroj. To však celkom nesedí s tým, že Makó veľmi často cestoval do zahraničia na futbalové zápasy. Letenky, lístky aj ubytovanie museli stáť pekný balík. O futbalových výletoch mal vo svojej výpovedi hovoriť aj František Böhm († 49). Vyšetrovateľom mal dokonca opisovať situáciu, ako sa spolu aj na futbale v španielskej Barcelone bavili o ďalších podvodoch. „Makó Jozefa Kertésza (obvinený z daňových podvodov) nemal rád, Gál si ho zastával. Keď Kertész meškal s nejakou platbou Makóovi, tak ten sa sťažoval Gálovi, aby Kertészovi dohovoril,“ povedal vraj Böhm, ktorý bol spolu s Makóom obvinený v kauze Boží mlyn a nedávno spáchal samovraždu.