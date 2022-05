Bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik bude prežívať azda najťažšie chvíle v živote. Špecializovaný trestný súd (ŠTS) mu vymeral 14-ročný trest odňatia slobody, no on sa odvolal s tým, že sa cíti byť nevinný. O tom, ako to celé dopadne, rozhodne Najvyšší súd (NS).

Odvolacie súdy bývajú väčšinou jednodňové záležitosti. No Kováčik so svojim obhajcom Erikom Magálom spísali podľa sme.sk 1000-stranové odvolanie. „Že som nevinný budem tvrdiť aj na smrteľnej posteli,“ povedal na ŠTS Kováčik. Podľa rozsudku prvostupňového súdu ale až také neviniatko nie je. Súdený je za spoluprácu so zločineckou skupinou takáčovcov na čele s ich právoplatne odsúdeným šéfom Ľubomírom Kudličkom. Tomu mal dokonca svojho času pomôcť z väzby. Kováčik mal zobrať aj úplatok vo výške 50-tisíc eur a obvinený je aj zo zneužitia právomoci verejného činiteľa.

Proti Kováčikovi svedčí napríklad Ľudovít Makó, ktorý potvrdil sprostredkovanie úplatku medzi bývalým špeciálnym prokurátorom a zločineckou skupinou. Najznámejší kajúcnik svedčil proti obvinenému aj v ďalších veciach. Naopak, Kudlička na súde Kováčika podržal.

Kováčik je aktuálne stíhaný na slobode. Podľa medializovaných informácií sa na NS dostaví, aby odvolací súd presvedčil o svojej nevine. Obhajoba vo svojom odvolaní navrhla vypočuť niekoľko svedkov a vykonať ďalšie dôkazy. Možno aj preto NS vytýčil pojednávanie až na dva dni - dnešok a piatok. NS môže potvrdiť rozhodnutie ŠTS, prípadne zmeniť výšku trestu, alebo vrátiť vec prvostupňovému súdu. Pojednávanie začalo o 9.00.

„Odvolanie obžalovaného je pomerne rozsiahle. Má približne 450 strán bez príloh. Budem sa snažiť čítať to podstatné. Ale nedá sa to všetko, lebo to by trvalo dlho,“ povedal na úvod predseda senátu NS. Ten zároveň na začiatok pojednávania pripomenul, že sudca Juraj Kliment bol vylúčený z procesu.

Správu budeme aktualizovať.