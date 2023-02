Najsilnejšie momenty Čaputovej návštevy Pavlovho štábu. Pozrite sa, ako bolo veselo

Prezidentka Zuzana Čaputová spôsobila u našich západných susedov doslova šok. V čase, keď už bolo zrejmé, že prezidentské voľby v Českej republike vyhrá Petr Pavel, dorazila priamo do jeho volebného štábu. Obecenstvo ju prialo s obrovským nadšením a Pavel jej dal vtipný darček. No nie len to sa stalo počas krátkej doby, ktorú strávila naša hlava štátu vo volebnom štábe Pavla.