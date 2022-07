Predsedníčka senátu ŠTS Ružena Sabová ozrejmila, že budú vypočutí ďalší svedkovia, znalci a čítané budú ďalšie dôkazy. V prípade vraždy novinára a jeho snúbenice súd rozhoduje o vine Mariana Kočnera a Aleny Zsuzsovej. ŠTS ich pôvodne oslobodil spod obžaloby, ale Najvyšší súd (NS) SR vrátil vlani v máji prípad prvostupňovému súdu. Právoplatné sú v tejto kauze tri rozhodnutia. Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody. Zoltán Andruskó 15 rokov nepodmienečne.

Pre prípravu vraždy súčasného generálneho prokurátora Maroša Žilinku, súčasného špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica a bývalého námestníka generálneho prokurátora Petra Šufliarskeho čelia obžalobe štyri osoby - Marian K., Alena Zs., Dušan K. a Darko D. Tomáš Sz. bol vylúčený na samostatné konanie. Objednávka na vraždy Žilinku a Lipšica mala prísť na jeseň 2017, prijať ju mala Alena Zsuzsová.

Alena Zsuzsová na minulých pojednávaniach taktiež prekvapila účesom a výzorom. Zdroj: NORBERT SKALIČAN

Už na predošlých pojednávaniach prekvapila predovšetkým ona svojím výzorom a účesom. Tentokrát sa to podarilo Marianovi Kočnerovi, ktorý sa na posledné pojednávanie dostavil s novým účesom. Boky mal vystrihané nakrátko, no zvyšok vlasov bol poriadne dlhý a tak to vyzerá, akoby začal za mrežami nosiť "číro". Presvedčiť sa o tom môžete v našej galérii.

