So svojím manželom Irena Bihariová vždy pridávala na sociálne siete vysmiate zaľúbené fotky. Všetko sa však zmenilo v máji 2021. Politička oznámila, že sa s manželom, špecialistom na extrémizmus, Danielom Milom rozvádzajú. „Viete, že sa vyjadrujem kedykoľvek a k akejkoľvek téme, ale vzhľadom na to, že som politicky angažovaná a môj parner nie je, nemyslím si, že by bolo fér, keby naše veci zasahovali aj jemu do súkromia," hovorí líderka progresívcov.

S Milom sa podľa jej slov a neskôr aj jeho vyjadrení dohodli, že dôvody, prečo sa ich cesty po dlhom čase rozišli, nebudú mediálne komentovať. Podľa dostupných informácií dvojica spolu žila okolo 10 rokov a majú spolu dve deti.

A asi práve kvôli deťom sa bývalí partneri dohodli, že budú naďalej dobre vychádzať. A očividne sa im to aj darí. Šéfka strany Progresívne Slovensko totiž zverejnila na svojom profile fotografiu, kde je vysmiata, opálená so svojimi deťmi a aj už s ex partnerom. Podľa fotografie si spoločne chvíle užívali pri slovenskom mori, v Chorvátsku.