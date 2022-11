Regionálne aj komunálne voľby so sebou priniesli množstvo paradoxov a zaujímavých výsledkov. O mnohých z nich v diskusii na TASR TV hovoril Václav Hřích z agentúry AKO.

Spojené voľby poukázali na zaujiímavý fenomén a síce, že v nich uspeli predovšetkým stabilné tváre, za ktorými už bolo vidieť "kus roboty". Voľby boli typické nedostatkom nových kvalitných kandidátov, ktorých strany zháňali do poslednej chvíle. Aj v dôsledku toho ostalo príliš málo času na kampaň a väčšina nových tvárí sa v boji o špičkové pozície nepresadila. V diskusii na TASR TV to povedal Václav Hřích z agentúry AKO. "Politika je oveľa rýchlejšia, negatívnejšia. Je to daň dobe. Niekedy o vás mohli niečo zlé napísať v novinách, dnes žijeme v úplne inej dobe sociálnych sietí a internetu," poznamenal Hřích.

Vplyv straníckej politiky na regionálne a komunálne voľby bol podľa Hřícha vo všeobecnosti nízky, ale dal sa zaregistrovať vo veľkých mestách, najmä v Bratislave. "V komunále, hlavne v menších mestách, sa volí podľa osobností a nie politických strán. Preto z toho ani nebolo referendum o vláde. Ľudia volili toho, koho poznajú a kto im vyhovuje," povedal s tým, že komunálnu od veľkej politiky vzďaľovali aj predvolebné koalície uzatvorené krížom cez politické spektrum.

Samostatnou kapitolou minulotýždňových volieb bola jednotlivá účasť. Trend klesajúcej úrovne účasti na komunálnych voľbách v Bratislave, kde dosiahla len 36,8 percenta, a niektorých ďalších mestách, ako aj celkovo historicky najnižšia účasť na týchto voľbách, je podľa Hřícha mimoriadne negatívnym signálom, ktorý nemôže vyvážiť ani zvýšená účasť na voľbách regionálnych.

Trnka pritiahol k volebným urnám omnoho viac voličov, ako primátor Polaček. Zdroj: facebook/Transparency International Slovensko

Zaujímavé sú aj jednotlivé porovnania účasti vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a voľbách do orgánov samosprávnych krajov. V mnohých prípadoch dopadla ostatná sobota tak, že väčšia účasť bola zaznamenaná v komunálnych voľbách. Pre porovnanie, v meste Prešov bola účasť 52,46 percent, kým v Prešovskom samosprávnom kraji (výhru obhájil Milan Majerský) len 47,5 percent. Nitra sa tešila z účasti 48,6 percent, no v Nitrianskom samosprávnom kraji, kde prekvapivo vyhral Branislav Becík, bola účasť len 43,1 percenta.

Výsledky a porovnanie volebnej účasti v mestách a krajoch. Zdroj: archív

Opačný prípad bol najmarkantnejší v prípade Košíc a Košického samosprávneho kraja (KSK). V metropole východu bola účasť len 30,88 percenta, no v KSK zjavne voličom záležalo na voľbách natoľko, že účasť bola takmer o 10 percent vyššia. Výhru obhájil Rastislav Trnka a to pri účasti 39,7 percenta.