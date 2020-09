Návrh prokurátora s novými dôkazmi o doplnenie dokazovania nemá podľa Šáteka oporu v trestnom poriadku! „Novinár Valček (aj on bol sledovaný Kočnerovým komandom, poznámka redakcie) správne postrehol, že zákon umožňuje aj po záverečných rečiach opätovné dokazovanie, ale to musí súd zistiť so zreteľom na záverečné reči alebo pri záverečnej porade.“Z toho podľa Šáteka vyplýva, že súd po záverečných rečiach sám z vlastnej iniciatívy zistí, že niektorú spornú záležitosť je potrebné ujasniť.

„Z toho vyplýva, že návrh predložený prokurátorom, ktorým navrhuje senátu vykonať "doplnené" dokazovanie o nových ním predložených dôkazoch (65 stranový návrh) - nemá žiadnu oporu v zákone,“ napísal Šátek na sociálnej sieti. Bývalý vyšetrovateľ si myslí, že o tom prokurátor musel vedieť: „Možno v predpokladanej panike sa ešte pokúsil (možno aspoň mediálne) dokázať, že dôkazov na odsúdenie Kočnera so Zsuzsovou (lebo ide o týchto dvoch obžalovaných) je dostatok. Záver súdneho pojednávania nevyzerá vôbec optimisticky.“

Šátek ale zašiel ešte ďalej, rovno do obdobia pred obžalobou: „Rozhodnutie o ukončení vyšetrovania sa ukazuje ako predčasné, čoho dôsledkom môže byť strata viacerých dôležitých dôkazov i umelé oklieštenie odhalenia ďalších stupňov objednávateľov.“ Podľa exvyšetrovateľa sa postup orgánov prokuratúry od začiatku javí ako optimistický a na konci ako nepremyslený a chaotický.

V desiatkach slovenských miest, ale i svetových metropol sa po vražde konali zhromaždenia pod názvom Za slušné Slovensko. V Bratislave vyšlo do ulíc niekoľko desiatok tisíc ľudí. Zdroj: MATEJ KALINA

Dôkazom toho, že prokurátori sa obávajú oslobodenia obžalovaných, je podľa Šáteka práve to, že tri dni pred rozsudkom sa odhodlali podať návrh na nové dokazovanie. „Tomáš Szabó na základe predložených dôkazov odsúdený s veľkou pravdepodobnosťou bude, takže problematickými ostávajú už len Zsuzsová a Kočner,“ myslí si Šátek s tým, že prokurátori sa snažia zachrániť situáciu na poslednú chvíľu. „Ja ich postup nekritizujem, len zisťujem prečo to urobili a konštatujem, že sa dostali do veľmi ťažkej dôkaznej situácie,“ tvrdí Šátek.

Ten prišiel v závere svojho statusu k zarážajúcej úvahe: „Predpokladám, že tým, ktorí pripravili scenár s jediným objednávateľom Kočnerom cez Zsuzsovú sa nepodarilo (aspoň zatiaľ) presvedčiť súd o jeho pravdivosti, čo je teda zásadný problém.“ Zásadným problémom je to vraj preto, lebo ak by to takto skončilo a nebol by odsúdený „objednávateľ“, nemohla by byť odsúdená ani "sprostredkovateľka" vraždy, a tak by sa vyšetrovanie muselo obnoviť. „To by bolo veľmi vážnym ohrozením pre určité osoby, pretože verejnosť bude trvať na tom, aby všetci skutoční objednávatelia boli demaskovaní,“ napísal Šátek na záver tieto dych vyrážajúce slová.

Anketa Stojí za vraždou Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej aj niekto ďalší okrem dvojice odsúdených a trojice obžalovaných? Áno 81%

Áno, ale Kočner so Zsuzsovou sú naopak nevinní 11%

Nie 8% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Prečítajte si tiež: