Ani po dvoch rokoch a štyroch mesiacoch sa nevie Zlatica Kušnírová zmieriť s vraždou svojej dcéry. Tú chladnokrvne zastrelil spolu s jej priateľom novinárom Jánom Kuciakom (†27) bývalý vojak Miroslav Marček. Podľa prokuratúry to bolo na objednávku Mariána Kočnera. Marček sa priznal, dostal 23 rokov. Aj jeden zo sprostredkovateľov Zoltán Andruskó a dohodol sa na vine a 15-ročnom väzení. Ďalšia sprostredkovateľka Alena Zsuzsová vinu popiera, rovnako ako aj Kočner.

Prokuratúra však súd presviedča, že dvojicu usvedčuje ich vzájomná komunikácia cez aplikáciu Threema, ku ktorej sa policajti dostali a ktorú súd pripustil ako dôkaz. Proces s nimi sa ťahá už niekoľko mesiacov, rodičia zosnulých sa pravidelne zúčastňujú niekoľkohodinových pojednávaní. Zlatica nám bez servítky porozprávala, ako na ňu vplýva pohľad na hlavých aktérov vraždy v pojednávacej sieni, čo si myslí o aktuálnom dianí v spoločnosti a o odhalených správach z Kočnerovho mobilu.

Aký predpokladá nešťastná matka záver procesu? "Neviem, ja sa bojím, že Kočner dostane málo, tak okolo 20 rokov. Veľmi ma sklamalo, že Marček dostal iba 23. Očakávala som 25 alebo doživotie. Ten človek sa nemôže napraviť, hoci psychologička tvrdí, že áno. Veď o samotnej vražde rozprával tak chladnokrvne! Povedal, že slečna Kušnírová prosila o život, ustupovala, ale on dobre trafil. Veď to akoby rozprával o zabití mačky! Čo mám ja z takej nápravy, keď Janka a Martiny tu už niet? A preto sa bojím, že Kočner aj Zsuzsová dostanú málo,"hnevá sa.

Predtucha jej stále vraví, že do vraždy boli okrem Kočnera zapletení aj ďalší vysokopostavení alebo vplyvní ľudia, ktorým išlo po zvrejnení Kuciakových článkov o veľa: "Verím, že ďalšie vyšetrovanie to odhalí. Mali by znovu zriadiť policajný vyšetrovací tím Kuciak. Ale to musí prísť nový policajný prezident, aby sa toto mohlo stať, lebo ten súčasný ho rozpustil úmyselne. Pritom je verejným tajomstvom, že Kočner v tom určite nebol sám."

Zlaticu, ktorá od vraždy poriadne nemôže spať, stresuje aj obyčajný pohľad na Kočnera či Zsuzovú: "Mali ste vidieť, ako ju monitoroval očami, keď vypovedala. Inokedy je uvoľnený, žoviálny, usmieva sa. Ale vtedy bol napätý, sledoval, čo povie." Podľa nej Kočner počas pojednávaní viac kontroluje svoje správanie ako Zsuzsová: "Ona keď sa nudí, tak so sebou narába ako malé decko." Priala by si pre Kočnera najvyšší možný trest: "Boh vie, koľko ľudí ma za sebou. Nikto nevie, kde všade mal paprče. Veď počúvame, čo vychádza z jeho mobilnej komunikácie. On organizoval celú republiku. Nie prezident, nie premiér. Ale on!"

Informácie z Kočnerovej Threemy ju poriadne znepokojujú. "Písal si aj oligarchom z Nitry Norbertom Bödörom, o ktorom si myslím, že čo sa vraždy našich detí týka, tiež nie je čistý. A toho napriek obvineniu z korupcie sudca Michal Truban nevzal do väzby. Ja som mala také nervy! To nie je normálne. Myslím si, že Truban je tam tiež zamotaný. No a preto azda nepôjde sám proti sebe a proti svojim. Ale som rada, že ho budú za toto riešiť. To taký má byť sudca? Kamarát - nekamarát, z hrušky dole! Robiť má v mene spravodlivosti, keď je už na takú funkciu nominovaný."

Do jazyka si nekusne ani pri mene policajného prezidenta Milana Lučanského, ktorý pred niekoľkými dňami ohlásil svoju abdikáciu. Je presvedčená, že už dávno nemal sedieť na svojej stoličke. A čo ju na ňom irituje? Najmä jeho správanie: "Boli sme na druhé výročie vraždy spolu s Kuciakovcami a s ním v jednej diskusii. Moderátor do neho zabŕdol a ten človek na mňa nepozrel ani raz. Hlavu mal vytočenú tak, aby nemusel pozerať tým smerom, určite ho na druhý deň bolela šija. Chcela som mu povedať svoje, ale Jojo Kuciak ma presvedčil, že to mám nechať tak. Ja len dúfam, že namiesto nehodajú dobrého človeka. Byť na mne, tak ja tam dám vyšetrovateľa Petra Juhása, ktorý vraždu našich detí objasnil. Som presvedčená, že mu to zverili iba pre to, lebo ani nedúfali, že by sa mu niečo také mohlo podariť!"

