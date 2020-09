Pojednávania v kauze Kuciak išli ako na bežiacom páse. Nejako výrazne ich nezastavil ani koronavírus, aj keď sa niekoľkokrát pojednávalo bez prítomnosti verejnosti. Od 13. januára sa do 31. júla konalo celkovo až 22 pojednávaní a čakalo sa na rozsudok. Ten napokon odročili z 5. augusta ma 3. septembra. Po nových informáciách ani to nemusí byť konečná.

„Na Špecializovaný trestný súd bol podaný návrh zo strany prokurátora na doplnenie dokazovania v rozsahu 65 strán,“ povedala hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková s tým, že termín pojednávania na 3. septembra ostáva v platnosti. Nový dôkaz sa má týkať mobilného telefónu obžalovanej Aleny Zsuzsovej. Tá spolu s Marianom Kočerom obžalovaným z objednávky vraždy a Tomášom Szabóom, ktorý mal priviesť na miesto činu vykonávateľa vraždy Miroslava Marčeka, čaká na tri zásadne rozdielne verdikty súdu.

Najtvrdším trestom je pre obžalovaných doživotie, no každý z nich môže dostať "iba" 25 rokov. Ak sa niekoho z nich nepodarí usvedčiť, tak sa dokonca môže stať nevinným! Tri osoby a môžu nastať až tri rôzne tresty... Pravdepodobne pre extrémnu dôležitosť rozsudku si senát súdu musí všetko riadne premyslieť. Teraz im hlavu zamotal aj prokurátor. Prekvapený zo situácie je aj Zsuzsovej obhajca Štefan Neszméry: „Nedostali sme uznesenie ohľadom nových dôkazov. My ideme na súd ako keby mal padnúť rozsudok.“

Súdne pojednávanie na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku vo veci vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Na snímke je obžalovaná Alena Zsuzsová. Zdroj: MATEJ KALINA

Rodičia zavraždenej dvojice čakajú netrpezlivo na spravodlivý rozsudok, a je možné, že tŕpnuť budú dlhšie ako do 3. septembra. Starosti majú aj s domom po snúbencoch. Zhruba v polovici procesu nám novinárov otec Jozef Kuciak prezradil, čo s domom vo Veľkej Mači plánujú robiť: „Dom sa zbúra. Ostane tu park s lavičkami. Máme taký nápad, že novinári si tu budú môcť chodiť zasadiť stromček, ak bude niektorý chcieť. Letná kuchynka bude pamätná izba. Ale bude väčšinou zatvorená a presklená. Budú v nej veci, ktoré mali naše deti radi.“

No na búranie je treba aj peniaze, ktorých však Kuciakovci ani Kušnírovci nemajú na rozdávanie. „Kým sa to všetko uzavrie a nájdu sa nejaké financie, tak to potrvá. Aj to búranie. Ja tu môžem chodiť búrať, ale kam budem dávať odpad? To sa bude musieť dať spraviť firme. To sú ďalšie financie. Takže aj na tom to stojí,“uzavrel smutne Jozef Kuciak, ktorý dodal, že je rád, že ľudia chodia k domu zapaľovať sviečky. Od čias nášho rozhovoru sa na dvore, na ktorom stojí dom, veľa nezmenilo, no na bráne sú stále kvety a život mladej slušnej dvojice pripomína aj krížik. Najnovšie fotky z Veľkej Mače nájdete vo fotogalérii.

Senát súdu teraz môže nový dôkaz pripustiť a otvoriť dokazovanie. No stále je v hre aj to, že už vo štvrtok rozsudok predsa len padne!

Anketa Padne rozsudok predsa len tento štvrtok 3. septembra? Áno 12%

Nie, pojednávanie sa odročí a 3. septembra sa pojednávať nebude 28%

Nie, bude pripustený nový dôkaz, ktorý sa bude 3. septembra na súde riešiť 60% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Mohlo by vás zaujímať: