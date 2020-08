Zoltán Andruskó píše z basy: Prosí o pomoc, padli TVRDÉ slová a spomína aj Sakovú!

Odsúdený za účasť na vražde novinára Jána Kuciaka († 27) a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej († 27) Zoltán Andruskó sa rozhodol z väzenia posťažovať celej spoločnosti. Pôvodne bol dohodnutý s prokurátorom na 10-ročnom väzení, no sudkyňa to zmenila na 15 rokov. No to nie je to najdôležitejšie v jeho liste. Sťažuje sa na samotného prokurátora, ako aj exministerku vnútra Denisu Sakovú!