Najkrajší rok Moniky Beňovej v kocke: Krásne bábo Leuška, svadba milujúceho syna a iné

Europoslankyňa Monika Beňová mala posledný rok ako z rozprávky. Pravdepodobne by sa dalo povedať, že bol jej najkrajším v živote. Napriek svojmu veku sa rozhodla pre dieťa a Leuška sa naozaj podarila! Okrem toho zažila aj ďalší nádherný okamih v živote každej matky a oženila svojho syna. No ani to neboli jediné pekné veci, ktoré sa v jej rodine udiali.