Dominantnou témou nedeľnej politickej diskusie bol stredajší útok (12.10.) v centre LGBTI+ podniku Tepláreň na Zámockej ulici, počas ktorého zomreli dvaja mladí muži. Páchateľom bol 19-ročný Juraj K. z Bratislavy, ktorého následne našli mŕtveho. Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic uviedol, že pravdepodobným motívom bola nenávisť k osobám inej rasy či inej sexuálnej orientácie. "Streľba bola vedomý útok na LGBTI+ komunitu a bezpečnosť Slovenska," vyhlásil Roman Samotný, majiteľ podniku Tepláreň, pred ktorým k tragédii došlo.

V súvislosti s týmito udalosťami začal moderátor Rastislav Iliev reláciu plamenným prejavom, kde sa priznal k tomu, že je gej. "Bol to ideologický, dlhodobo plánovaný akt terorizmu zamierený proti inakosti," vyhlásil Iliev. Podľa jeho slov určite nešlo o náhodný čin motivovaný žiarlivosťou.

VIDEO: Plamenný prejav moderátora Rastislava Ilieva, kde sa priznal, že je gej:

"Tvrdia, že nepatríme na ulicu, ale do ústavu. Že sme nepriatelia a úchyláci a najradšej by nás izolovali. My sme však nezabudli a vy by ste nemali na to, že aj slová sú zbraň. Prestaňte sa skrývať za vaše prázdne gestá na facebooku len keď sa vám to hodí," povedal Iliev. Súčasne vyzval politikov, aby sa začali konečne zaoberať tým, ako uľahčiť život LGBTI komunite. Následne verejnosti pripomenul aj homofóbne výroky zo strany politikov.

"V prvom rade chcem odsúdiť akýkoľvek násilný trestný čin, ktorý je motivovaný rasovou alebo etnickou neznášanlivosťou. Toto nepatrí na Slovensko a treba to rázne odsúdiť," uviedol hneď v úvode poslanec OĽANO György Gyimesi. "Musíme sa postarať o to, aby k takýmto prejavom nedochádzalo. Ako napríklad dochádza aj na futbalových štadiónoch, kde kričia na fanúšikov Dunajskej Stredy, že majú biť Maďara do hlavy," povedal ďalej. Gyimesi zároveň odmieta uplatňovanie princípov kolektívnej viny.

"Nepociťujem žiadnu vinu a zodpovednosť za tento trestný čin," povedal tiež v relácii Gyimesi. "Tento mladík bol radikalizovaný na amerických sieťach. Bol inšpirovaný magormi z Nového Zélandu a Spojených štátov, ktorí vraždili ľudí pre svoju inakosť," vysvetľoval ďalej. Pripomenul, že páchateľ chcel zabiť aj premiéra Eduarda Hegera.

Poslankyňa SaS Jana Bittó Cigániková (39) sa v relácii objavila zahalená do dúhovej vlajky. Po úvodných vetách k téme vraždy dvoch mladých ľudí z LGBTI komunity sa šéfka zdravotníckeho výboru rozplakala. "Žasnem pán kolega, že necítite žiadnu zodpovednosť, pretože ja ako veľký bojovník aj za práva LGBTI komunity tú zodpovednosť cítim," reagovala na Gyimesiho. Následne sa Bittó Cigániková v priamom prenose rozplakala so slovami, že podľa nej všetci zlyhali, lebo nedokázali udalosti zabrániť. "Toto je politická vražda," skonštatovala.

