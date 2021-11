Situácia v slovenských nemocniciach je kvôli koronavírusu viac ako vážna. Výnimkou nie je ani Nemocnica Ružinov v Bratislave, v ktorej zdravotnícky personál siaha na dno svojich síl. To nenechalo chladnou prezidentku Zuzanu Čaputovú, ktorá prišla personál nemocnice podporiť.

Aktuálne leží v nemocniciach viac ako 3-tisíc pacientov s Covidom. Z nich je až 271 na JIS, z toho 259 na pľúcnej ventilácii! Viac o aktuálnych informáciách z pandémie koronavírusu na Slovensku sa dočítate TU. „Prezidentka sa bude sa zaujímať najmä o to, ako tamojší lekári a zdravotnícky personál zvládajú nápor pacientov nakazených koronavírusom,“ povedal pred návštevou nemocnice Lukáš Laczko z komunikačného odboru prezidentského paláca.

Čaputová sa informovala aj o tom, ako kríza ovplyvnila chod nemocnice, a či sú jej personálne kapacity dostačujúce aj na ďalšie zvládanie krízovej situácie. Prezidentka sa stretla s vedením nemocnice, limitovaným počtom zdravotníkov a jej návšteva bola pri striktnom dodržaní všetkých bezpečnostných a hygienických opatrení.

Pozrite si vyjadrenie prezidentky Zuzany Čaputovej po návšteve nemocnice Ružinov:

Čaputová po návšteve nemocnice povedala naozaj vážne slová: „Prehrávame boj s Covidom. Sme najhorší na svete v počte nakazených ľudí na 1 milión obyvateľov. Čo viac treba vidieť, ako zomierajúcich ľudí, preťažený personál, čo viac ešte potrebujeme počuť, keď sme najhorší na svete.“

Po prezidentke sa zdravotníkom a verejnosti prihovoril aj minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. "Chcel by som sa poďakovať všetkým, ktorí sa o našich pacientov starajú, či sú to lekári a sestry v nemocniciach, v ambulanciách, príslušníci záchranných zdravotníckych služieb, epidemiológovia, laboranti a všetci tí, ktorí denno-denne bojujeme za zachovanie funkčnosti zdravotníckeho systému a za to, aby sa naše zdravotníctvo mohlo znovu nadýchnuť, a takisto celý štát,"zhodnotil. Lengvarský však na otázky, či v stredu (24. 11.) na rokovanie vlády príde s návrhom na lockdown, neodpovedal. Rovnako tiež nechcel informovať o výsledkoch rokovaní s koaličnými partnermi.

Riaditeľ UNB Roland Schaller po návšteve prezidentky Zuzany Čaputovej a ministra zdravotníctva povedal, že si ich podporu vážia. Pripomenul, že personál nemocnice tvoria matky a živitelia rodín, ktorí sa musia starať aj o svoje vlastné rodiny. Poďakoval im za ich prácu.

