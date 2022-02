NAJ MOMENTY v novom pojednávaní v kauze KUCIAK: Zaujal ZMENENÝ Kočner a Zsuzsová v MUNDÚRE ×

Sú tomu už viac ako štyri roky, kedy sa Slovensko začalo otriasať v základoch. Dôvodom bola vražda investigatívneho novinára Jána Kuciaka († 27), ktorý poukazoval na podozrivé obchody oligarchov, vrátane Mariana Kočnera. Tragickejšie to bolo o to viac, že spolu s novinárom zavraždili aj jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú († 27). Špecializovaný trestný súd (ŠTS) neuznal Kočnera a Alenu Zsuzsovú z objednávky vraždy vinnými, no Najvyšší súd (NS) sa s týmto rozhodnutím nestotožnil a preto sa dnes začalo druhé kolo pojednávaní.