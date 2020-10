Minister zdravotníctva Marek Krajčí má od nástupu do funkcie plné ruky práce. Okrem organizačných zmien v rezorte musí riešiť najmä problémy, ktoré spôsobuje pandémia koronavírusu. V posledných hodinách sám priznal, že jeho situácia je neľahká. „Pravdepodobne mi nikto z vás nezávidí túto situáciu,“ tak trochu sa Krajčí poľutoval, však aj pobavil na vlastný účet. Zároveň však s plnu vážnosťou priznal, že v ministerskom kresle ho nič umelo nedrží. „Keď ma budete veľmi lámať, aby som to vzdal, tak som na krajíčku. Keď nebudem mať podporu od svojich kolegov, od pána premiéra a od verejnosti, tak ma tu naozaj nič nedrží. Zatiaľ urobím maximum, čo viem,“ povedal bez zbytočných okolkov.

Premiér Igor Matovič pritakal, že aktuálna situácia na Slovensku je mimoriadne vážna a jeho prioritnou požiadavkou je, aby sme pandémiu zvládli a nedošlo k vojenskému typu medicíny, kedy by sa zdravotná starostlivosť z kapacitných dôvodov neušla napríklad starším občanom. Netajil sa však tým, že proti vedeniu rezortu by v prípade radikálneho zhoršenia vyvodil dôsledky. „Ak by toto vyriešené nebolo, bol by som prvý, ktorý by hovoril, že minister zdravotníctva má ísť preč,“vyjadril sa Igor Matovič v RTVS. Zároveň dodal, že minister zdravotníctva má jeho plnú dôveru. Nie všetci mu však evidentne veria.

Z prostredia okolo premiéra sa ozývajú hlasy, že by ako Krajčího náhradu privítal exministerku zdravotníctva Andreu Kalavskú, ktorá v minulosti bola odbornou nominantkou strany Smer-SD. Po neúspešnej stratifikácii nemocníc podala demisiu a vo vedení rezortu ju vystriedal Peter Pellegrini, ktorý bol zároveň premiérom. Matovič však tieto klebety odmieta. „Nikdy som neuvažoval nad výmenou Mareka Krajčího. Zdedil rezort totálne rozkradnutý a zdecimovaný Ficovými a Pellegriniho ľudmi. Má momentálne zďaleka najťažšiu prácu zo všetkých ministrov a v tomto čase potrebuje skôr našu podporu ako trápne špekulácie o jeho odchode. Vyčitať mu, že pri raste pozitívnych o 3 tisíc % voči priemeru z prvej vlny, ide hygiena nadoraz, môže len ten, kto sa veci vobec nerozumie,“ povedal premiér pre Plus JEDEN DEŇ. Kalavská sa nad takýmito správami pousmiala. „Túto informáciu počujem teraz prvýkrát od vás,“ napísala nám.

Politológ Tomáš Koziak by však Kalavskú považoval za mimoriadne šťastnú voľbu. „Má skúsenosti s vedením rezortu, je odborníčkou, dostáva sa jej veľká dávka rešpektu nielen zo strany rezortu, ale aj verejnosti. Zároveň by takýmto krokom vzal premiér Igor Matovič vietor z plachiet strane Smer-SD. Je totiž nepravdepodobné, že by kritizovali odborníčku, ktorú do vedenia zdravotníctva nominovali ako prví, práve oni,“zhodnotil aktuálnu situáciu odborník, ktorý priznal, že pochybení zo strany Mareka Krajčího bolo niekoľko. „Určite nebol šťastný spôsob, akým odvolával vedenia jednotlivých nemocníc a neobstáli ani argumenty, ktoré si zvolil,“ povedal politológ.

Čo vyčítajú Krajčímu

1. Výmena riaditeľov nemocníc

Kritici vyčítajú ministrovi, že do funkcií nominuje ľudí bez dostatočných schopností a praxe.

2. Chýbajúce vakcíny

Minister Krajčí čelí kritike aj pre údajne nedostatočné zabezpečenie zdravotníctva.

3. Nezvládnutá druhá vlna

Najväčšia kritika sa zniesla na hlavu ministra za extrémne počty nakazených ľudí.

