A to napriek tomu, že sa štát vychvaľoval ako do elektronizácie verejnej správy investoval milióny. Informuje o tom portál tvnoviny.sk.

Ak podnikateľ chce vybaviť niečo na daňovom úrade, môže tak urobiť už iba elektronicky. Účtovníčka, ktorá zastupuje viacero firiem ale upozornila na to, ako to "funguje" v praxi. Ak podnikateľ potrebuje od daniarov napríklad potvrdenie o nedoplatkoch na daniach, žiadosť oň síce posiela elektronickou formou, no potom by bolo najlepšie, ak by si zobral dovolenku.

„Žiadosť podáme elektronicky, treba zaplatiť nejaký poplatok, ten platíme tak, že ideme na poštu, kolok zaplatíme s týmto kolkom ale musíme ísť osobne na daňový úrad, dať ho na podateľňu, na podateľni vypísať formulár. Keď dostane pani kolok, vystaví potvrdenie, a to si musí ísť znova konateľ na daňový úrad prevziať,"opisuje veľmi zdĺhavý proces účtovníčka Mária.

Zaplatiť sa dá aj prevodom na účet alebo poštovým poukazom, v prípade ak potrebuje podnikateľ potvrdenie súrne, vraj nepochodí. Finančný sprostredkovateľ, ktorý potreboval pre klienta potvrdenie o príjme k hypotéke to skúšal cez aplikáciu ekolok. Podľa finančnej správy je to ďalšia možnosť, ale tá však nefunguje podľa potreby.

Finančná správa vraj o podnetoch vie. Spustiť chcú údajne nový projekt, kde by sa dali správne poplatky platiť cez portál finančnej správy a slovensko.sk priamo.