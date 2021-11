Napriek zaočkovaniu skončila Monika so svojím partnerom a deťmi v karanténe! Žiaľ, mali pozitívne testy na koronavírus. Syn Martin má boj s koronavírusom už takmer úspešne za sebou, no u malej Leušky za začali príznaky prejavovať včera. "Zvláda to dobre, trošku teplotka a soplík, dúfame že to aj tak ostane," dodáva Beňová.

Budúci týždeň mala ísť poslankyňa na tretie očkovanie

"Nestihla som, žiaľ. Zdá sa, že 6 mesiacov čakať na tretiu dávku je veľa, ale nie som ani lekár, ani epidemiológ, tak to si samozrejme len myslím. Už pred týždňom som si bola dať zmerať protilátky a mala som už veľmi málo, ale systém ma nepustil na registráciu, tak som teda rada, že pustil Juraja Šeligu tridsaťročného, ktorý už prednostne tretiu dávku má," dodala.

Vakcínu proti koronavírusu dostal aj Juraj Šeliga. Zdroj: Jaroslav Novák

Nahnevaná Beňová hovorí, že si očkovanie proti koronavírusu zvolila dobrovoľne a verí, že jej pomohlo k ľahkému priebehu a jej synovi tiež. "Partnerovi síce nie, ale možeme sa len domnievať, aký priebeh by mal, keby zaočkovaný nebol. Je to zrejme individuálne," hovorí.

Nestačí testovať len nezaočkovaných!

"Pravdou však je, že naozaj nestačí testovať len nezaočkovaných ľudí. Našťastie som po synovom pozitívnom teste neodletela do Bruselu v utorok. Mohla som nešťastne infikovať kohokoľvek, či už na letisku, v lietadle, šoféra v aute z letiska a množstvo ľudí v EP. Lebo nemám teplotu, mám covid pas a do budovy by ma teda normálne pustili," dodáva.

