Snaha zostaviť novú koalíciu sa rozpadla ako domček z karát. Všetko sa to začalo včera v poobedňajších hodinách, keď strana SaS oznámila svoje rázne rozhodnutie. „Diskusiu o novej väčšine odmietame. Toto je jasný postoj poslaneckého klubu SaS. Boli sme pripravení rokovať, avšak doteraz nevieme, kto je skutočným lídrom OĽaNO. Navyše stále hrozí, že Eduard Heger odíde z OĽaNO a nebude mať nielen silu, ale s inou stranou ani legitimitu skladať novú vládu,“ uviedol v stanovisku šéf SaS Richard Sulík.

Seriózna diskusia nemá podľa SaS zmysel ani preto, lebo koalícia nie je jednotná. „Je to práve Sme rodina s Borisom Kollárom, ktorá odmieta podporiť novú 76-ku. V takejto absurdnej situácii sa preto Eduard Heger v prvom rade musí obrátiť na Igora Matoviča a vlastných partnerov, ktorí mu podkopávajú nohy,“ dodal Sulík.

Nádej na novú 76-tku definitívne stroskotali vďaka rozhodnutiu SaS. Eduard Heger priznal porážku a na dnes zvoláva rokovanie o predčasných voľbách. Zdroj: Jakub Kotian

Na tieto slová ako prvá reagovala koaličná strana Za ľudí, ktorá expartnerov rozhodne nešetrila. „Úsilie Eduarda Hegera o stabilizáciu a dohodu stroskotalo, ako inak, na strane Richarda Sulíka. SaS sa ukázala ako nepoužiteľný partner s hlbokou stopou deštrukcie a Eduardovi Hegerovi patrí vďaka za to, že sa o to aspoň pokúsil,“ uviedla na sociálnej sieti predsedníčka strany Veronika Remišová, po ktorej sa prihlásil o slovo už aj samotný „ohrdnutý“ Heger, ktorý rovno načrtol ďalší vývoj krízy. „Vzhľadom na to, že na vznik novej 76-ky chýbajú hlasy strany SaS, diskusia o predčasných voľbách je namieste,“ uviedol v stanovisku Úradu vlády SR.

Heger dodal, že s iniciatívou na vznik 76-ky mal prísť šéf SaS Richard Sulík deň po odhlasovaní nedôvery vláde. Hovorí, že ho kontaktovali niekoľkí poslanci z klubu SaS s tým, že by si vedeli predstaviť podporu novej 76-ky.

K celej situácii sa vyjadrila aj prezidentka SR Zuzana Čaputová, ktorá dala politikom pomerne vážne ultimátum.

Najzásadnejšia otázka momentálne je, kedy by sa predčasné voľby mohli konať. Veronika Remišová ako jediná oznámila, že ich Za ľudí nepodporí. „Za predčasné voľby ako darček Ficovi a extrému hlasovať nebudeme. Zodpovednosť nech nesú tí, ktorí chaos, hádky a neustály konflikt tri roky živili,“ dodala. Poverený premiér ju napriek tomu pozve už dnes na rokovanie. „Pozvem zástupcov OĽaNO, Za ľudí, Sme rodina a SaS na rokovanie o termíne predčasných volieb. Aktuálne sa ako najreálnejší javí jesenný termín,“ dodal. Rovnako septembrový termín sa pozdáva najviac aj liberálom zo SaS.

Na všetky strany, ako vždy, to zahral Boris Kollár, ktorému je v podstate jedno, kedy sa voľby budú konať. „Sme rodina podporuje júnové voľby, aby sme vyviedli krajinu von a konečne mohla prísť vláda, ktorá bude mať plné kompetencie a bude mať dôveru občanov. Ale sme ochotní pristúpiť na kompromis, že by to mohol byť september, ak sa väčšinoví partneri dohodnú,“ povedal Kollár. Je podľa neho potrebné nájsť také riešenie, kde bude „každý aspoň trochu spokojný“.

Riešenie a najmä konkrétny termín predčasných volieb v závere dňa naznačil poverený minister obrany Jaroslav Naď v rozhovore pre Denník N.

A čo bude s referendom?

Bývalé strany koalície napriek utorkovým vyhláseniam reálne nechcú, aby sa konali predčasné parlamentné voľby. Na utorkovom tlačovom brífingu to vyhlásil predseda strany Smer-SD Robert Fico. Jedinú reálnu možnosť, ako dospieť k predčasným voľbám, vidí naďalej v referende. „Natoľko poznáme členov rozbitej vlády, vieme, že nebude žiadna zmena ústavy umožňujúca konanie predčasných parlamentných volieb,“ konštatoval Fico, ktorý mieni, že situácia skôr bude smerovať k odovzdaniu moci prezidentke, možnej úradníckej vláde a konzervovaniu chaotického stavu až do termínu riadnych volieb. Za jedinú reálnu cestu, ako vyvolať predčasné parlamentné voľby, považuje sobotňajšie (21. 1.) referendum. To však na včerajšej tlačovej konferencii spochybnil samotný predseda parlamentu Boris Kollár. „Teraz je to už zbytočné,“ povedal na margo referenda s dôvetkom, že nikoho od účasti neodrádza.​