Načo liezli do vlády? AHA , koľko zarábali členovia Ódorovho kabinetu pred vstupom do politiky

Premiér Ľudovít Ódor (46), tak ako aj celá jeho vláda zobrali novú výzvu naozaj vážne. Od prvého okamihu sa obkolesujú ďalšími expertami vo svojich rezortoch a informujú, čo treba zlepšiť. Ak by sa im to darilo tak, ako to bolo v živote bez politiky, Slovensko sa má na čo tešiť. Za všetko hovoria nielen ich úspechy a ocenenia v doterajšej kariére, ale aj lukratívne majetky.