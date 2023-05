Najväčším prekvapením čistiek je koniec štátneho tajomníka na ministerstve financií (MF) Marcela Klimeka. Ten sa do funkcie dostal v čase, keď rezortu financií šéfoval Eduard Heger (47), ponechal si ho Igor Matovič (50) a pochvalu mu vystrúhal aj líder SaS Richard Sulík (55). Ten bojoval za Matovičov odchod z funkcie a na jeho mieste si vedel predstaviť práve Klimeka: „Je veľmi zdatný a má aj vlastnú hlavu.“ Okrem neho skončil vo funkcii štátneho tajomníka MF aj Ľuboš Jančík. Na ich miesta prídu posily z NBS, kde vo vrcholovej funkcii pracoval aj súčasný minister financií Michal Horváth, a tiež Ódor. Štátnymi tajomníkmi v Horváthovom rezorte budú exvedúca oddelenia medzinárodných vzťahov NBS Eva Gonçalves a exšéf oddelenia fiškálnych a štrukturálnych analýz NBS Branislav Reľovský.

Nemenej akčne na to išiel aj minister životného prostredia Milan Chrenko. V pozícii štátneho tajomníka tu končí Juraj Smatana, ale aj Michal Kiča, ktorý je známy tým, že mal na pôde Európskej únie hlasovať o zákaze výroby spaľovacích motorov v rozpore s uznesením parlamentného výboru pre európske záležitosti. Vo funkcii ich nahradí doterajšia generálna riaditeľka sekcie ochrany prírody a biodiverzity Katarína Butkovská. Novou štátnou tajomníčkou ministerstva zdravotníctva sa stala Monika Jankechová a práce Anna Aftanasová. Vláda zároveň odvolala Lukáša Palaja z funkcie generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva zdravotníctva a na jeho miesto dosadila Michala Beláka.

Líder opozičného Hlasu Peter Pellegrini (47) novému premiérovi vytkol, že ľudí na Slovensku po „babráctve Hegerovej vlády" trápia iné problémy ako politické rošády na ministerstvách: „Výmenu štátnych tajomníkov nepovažujeme za základný problém, ktorý trápi ľudí v čase inflácie a ohrozeného čerpania peňazí z Plánu obnovy.“ Bývalý štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Klus (42) si ale myslí, že každý minister by mal mať po svojom boku ľudí, ktorým dôveruje: „Máme odbornícku vládu a je pochopiteľné, že ministri chcú do vysokých štátnych funkcií dostať ľudí s ktorými plánujú najbližšie mesiace spolupracovať.“

„Je len prirodzené, že v časovo limitovanom období tejto vlády potrebuje mať minister okolo seba ľudí, na ktorých sa môže plne spoľahnúť," vysvetlil zmeny Ódor. Dodal, že nezachytil, aby dôvodom odvolávania štátnych tajomníkov bola nespokojnosť či nedôvera. „Naozaj ide o to, že na pozíciách tých najbližších spolupracovníkov potrebujú mať ministri ľudí, ktorých poznajú a stopercentne im dôverujú,“ upozornil premiér. Mali by prísť i ďalšie výmeny na ministerstvách, respektíve v ich podriadených organizáciách. Ministri majú od premiéra vo výbere voľnú ruku, Ódor si však vyhradil v prípade vymenovania právo veta.

V utajenom režime sa vláda rozhodla odvolať aj dvoch šéfov diplomatickej misie, a, naopak, troch do tejto funkcie dosadiť. Vláda vymenovala aj jedného vedúceho stálej misie. „Predpokladám, že to boli nominanti, ktorých mal pripravený ešte predchádzajúci minister. Je to signál kontinuity a to je dobre. Dá sa predpokladať, že všetci nominovaní sú kariérni diplomati,“ povedal Klus s tým, že vedúci diplomatických misií sa vždy vyberajú v utajenom režime. Podľa odborníka sa totiž považuje za korektné, aby sa meno nového veľvyslanca dozvedeli partneri skôr, ako bude zverejnené v krajine, ktorá ho vysiela na misiu.

Pozrite sa v galérii na aktuálnych ministrov.