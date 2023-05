Nový premiér Ľudovít Ódor (46) si v pondelok prevzal úrad od svojho predchodcu Eduarda Hegera (47), no najťažšia skúška ho ešte len čaká. Nová vláda totiž bude musieť predstaviť vlastné programové vyhlásenie a o dôveru požiadať Národnú radu! Potopia ich poslanci parlamentu? A s akými právomocami bude vládny kabinet dovtedy vládnuť?

Politológ Miroslav Řádek vysvetľuje, že v prípade, ak parlament dôveru vláde nevysloví, hlava štátu ju môže poveriť výkonom až do volieb. „Formálne vláda nemá svoje právomoci zásadnejšie obmedzené,“ ozrejmil. „Ide predovšetkým o to, či existuje politická vôľa na spolupráci vlády a parlamentu. A vzhľadom na to, že politické strany, ktoré majú nateraz svoje zastúpenie v parlamente, vládu nevyslovene alebo otvorene odmietajú, priestor na zásadné rozhodnutie novej vlády je vysoko obmedzený,“ mieni Řádek.

„Vláda do predloženia svojho programového vyhlásenia má rovnaké kompetencie ako vláda s podporou v parlamente," dodáva politológ Radoslav Štefančík, ktorý predpokladá, že úradníci dôveru Národnej rady nezískajú. „Viacerí predsedovia parlamentných politických strán sa vyjadrili, že vládu odborníkov podporovať nebudú,“ vysvetlil.

Či sa tento odhad ukáže byť správnym, sa definitívne dozvieme až po predložení programového vyhlásenia vlády. „Všetko záleží na tom, aké programové vyhlásenie pripraví nová vláda a tiež na tom, či bude zabezpečená kontinuita procesov na jednotlivých ministerstvách,“ reagoval na naše otázky šéf parlamentu a vládneho hnutia Sme rodina Boris Kollár (57), ktorý sa chystá s Ódorom rokovať osobne.

Ľudovít Ódor a Eduard Heger Zdroj: Pavel Neubauer

Rovnako na úradnícku vládu nahliada expremiér Eduard Heger (47). „Podrobne si preštudujeme ich programové vyhlásenie a na základe toho budeme konštruktívne pripomienkovať,“ poznamenal predseda Demokratov. „Počkajme si na programové vyhlásenie vlády, nateraz som rozhodnutý úradnícku vládu podporiť,“ doplnil ho podpredseda strany a exminister obrany Jaroslav Naď (42).

ČLÁNOK POKRAČUJE NA ĎALŠEJ STRANE