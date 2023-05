Jednou z možností efektívnejšieho financovania osobnej železničnej dopravy by mohla byť aj úprava výšky cestovného. Predbežne to pripustil predseda vlády Ľudovít Ódor, ale k odporúčaniu z vládneho auditu Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s., (ZSSK) ako národného dopravcu, sa zatiaľ bližšie nevyjadril.

„Všetko je možné, ak to bude racionálne a zaujímavé pre nás. Samozrejme, budeme uvažovať aj týmto smerom,“ uviedol k možnému zvýšeniu cien lístkov vo vlakoch Ódor.

„Neviem sa k tomu detailnejšie vyjadriť. Musel by som sa pozrieť na čísla, ako to vyzerá a uvidíme,“ odpovedal na jednu z otázok po stretnutí s ministrom dopravy Pavlom Lančaričom premiér dočasnej vlády.

Financovanie verejnej železničnej dopravy by malo podľa nového rezortného šéfa zahŕňať najmä dlhodobé prvky. „To znamená, že všetky strany zúčastnené na tomto procese uzatvoria dohodu o tom, ako sa bude za splnenia istých okolností skalopevne a naisto pokračovať,“ vyslovil svoju predstavu Lančarič.

Peniaze by podľa ministra nemali ísť do prípravy projektu a potom „vyšumia hore komínom“. Ako k tomu poznamenal, keď sú alokované financie, tak nebude prípustné, aby ten, kto ich má správnym spôsobom využiť, hľadal výhovorky. „Hľadáme rovnováhu toho, ako majú pôsobiť jednotlivé zložky,“ dodal rezortný šéf.

Na snímke nový predseda vlády odborníkov Ľudovít Ódor po prevzatí pracovne premiéra na Úrade vlády SR, kde ho privítal jeho predchodca Eduard Heger počas odovzdania Úradu vlády SR v Bratislave 15. mája 2023. Nový premiér Ľudovít Ódor si v pondelok prevzal od svojho predchodcu Eduarda Hegera Úrad vlády SR. Urobil tak potom, ako ho prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenovala do funkcie. Ódor je na čele vlády odborníkov, ktorá vystriedala dočasne poverený kabinet Eduarda Hegera. Zdroj: Pavel Neubauer

Zo záverov vládneho auditu ZSSK, na ktorom sa spolupodieľal Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP), vyplynuli viaceré odporúčania na efektívnejšie financovanie železničnej dopravy z verejných zdrojov. Jedným z nich je možná úprava výšky cestovného, čo podlieha schváleniu regulačného úradu a Ministerstva dopravy SR.

Ceny lístkov vo vlakoch sa prakticky nemenili od roku 2012 napriek takmer 30-percentnej inflácii a zavedeniu bezplatnej prepravy študentov a dôchodcov v závere roka 2014. Dorovnanie cestovného o infláciu by prinieslo približne 15 miliónov eur a dorovnanie na úroveň tržieb Českých dráh by znamenalo ďalších 21 miliónov eur.

Jedným z najdôležitejších odporúčaní je optimalizácia grafikonu a objednávky vlakov, počet spojov by tak o niekoľko rokov mohol stúpnuť zhruba o 15 - 20 % pri zachovaní výšky štátnej dotácie.

Ďalším opatrením by bol automatizovaný predaj lístkov, pričom osobný predaj by zostal na približne štyridsiatich najdôležitejších staniciach, na ostatných by boli automaty a uľahčil by sa nákup lístkov vo vlaku. ZSSK by podľa auditu mohla usporiť alebo využiť efektívnejšie na svoj ďalší rozvoj 130 miliónov eur.

