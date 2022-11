MRAZIVÝ záber Ivana Korčoka z NEMOCNICE: Zrušil let a SKONČIL na OPERAČNOM STOLE!

Ako Ivan Korčok informoval na svojom profile na Facebooku, dnes sa mal presúvať na Syr Bani Forum v Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch. Avšak namiesto cesty lietadlom musel podstúpiť akútnu operáciu pravého oka.

"Žiaden úraz som nemal, nič, len som už dlhšie nevidel dobre na pravé oko - á la niečo tam mám, poznáte to. Našťastie, ešte pred odletom som išiel k mojej očnej lekárke - pani primárke Hlaváčkovej z Nemocnice u Sv. Michala, a tá mi okamžite zrušila let a poslala ma k špecialistom v Ružinovskej nemocnici, kde ma zoperovali," priblížil bližšie svoje komplikácie.

Po zákroku ho teraz čaká pomerne dlhý pokojový režim: "Ďakujem za to pani primárke Valáškovej a jej tímu. Dúfam, že budem ok, hoci ma čaká 6-8 týždňov kľudový režim a hlavne bez športu (toto neviem ako zvládnem...a ako moja manželka so mnou vydrží...) Rovnako dúfam, že všetko pôjde bez komplikácií, ale aj tak považujem za svoju povinnosť sa už teraz poďakovať obom lekárkam a ich nemocniciam."