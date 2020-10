Hoci vláda sa zo všetkých síl snaží získavať zdravotníkov na báze dobrovoľnosti, minister obrany Jaroslav Naď (39) predbežne nevylúčil ani prípadnú mobilizáciu zdravotníkov. Tvrdí, že robia všetko pre to, aby tomu zabránili. Na štvrtkovej tlačovej konferencii informoval, že k politickému rozhodnutiu ešte nedošlo, čakajú aj na čísla od súkromných nemocníc, koľko personálu budú vedieť poskytnúť. "Robíme všetko pre to, aby sme k mobilizácii nepristúpili. Oceňujem, že sa nám hlásia tí, ktorí nečakajú na papier o mobilizácii. Zatiaľ sme neurobili žiadne rozhodnutie, ale máme pripravené dokumenty na to, aby sme vybraný personál v niektorých regiónoch mobilizovali, ak to bude nevyhnutné,"konštatoval.

Podľa vyjadrení ministerstva zdravotníctva sa Slovensko nachádza vo veľmi zložitom období, keď sa zrak celého sveta upiera s očakavaním, so zvedavosťou a zároveň s obdivom práve na nás. “Dôvera vo vás, ktorí sa striedate v službách, v sťažených podmienkach, v ochranných odevoch a so štítmi je v tejto chvíli zo strany verejnosti obrovská,” píše sa na stránkach rezortu zdravotníctva.

Ministerstvo sa v spomínanom videu obracia práve na zdravotníkov, pričom krátko pred spustením celoplošného testovania prosí o pomoc. “Vieme, že pracujete s obrovským odhodlaním a s jasným cieľom - ochrániť zdravie a životy všetkých zodpovedných ľudí. Vyhrať nad nepriateľom môžeme však iba spoločne a uvedomujeme si, že bez vás zdravotníkov to nepôjde. Vieme, že mnohí ste už unavení, no práve vďaka povolaniu, ktoré ste si vybrali, máme šancu zastaviť nekontrolovateľné šírenie pandémie. Slovensko vás teraz potrebuje viac ako kedykoľvek predtým. Vojaci zvládnu veľa, ale zdravotníkov nenahradia. Prosíme, prihláste sa a pomôžte s celoštátnym testovaním národa. Spolu a iba s vami to zvládneme!”vyzýva rezort. Prihlásiť sa môžete na nasledujúcom odkaze: www.somzodpovedny.sk/zdravotnici