Kým na Slovensku sa konfliktom Ukrajiny a Ruska zaoberá Bezpečnostná rada, náš východný sused sa v plnom rozsahu pripravuje na vojnu, ktorá sa môže začať doslova každú chvíľu. Bežní občania sú zneistení a rátajú s tým najhorším scenárom. Jednou z nich je aj obyvateľka Kyjeva, kostýmová výtvarníčka seriálu Slovania Katerína Vytvytska, ktorá pre Plus JEDEN DEŇ otvorene porozprávala, čo Ukrajinci v týchto dňoch prežívajú.

Katerína, aké máte informácie o tom, čo sa deje pri hraniciach Ruska a Ukrajiny? Naozaj sa začne vojenský konflikt?

- My všetci sme veľmi zneistení. Nevieme, či bude vojna, či bude ozbrojený konflikt v plnom rozsahu alebo všetko zostane tak, ako je posledných osem rokov, čiže to pokračuje v Donbase a nepôjde ďalej. Niektorí to berú tak, že proste tomu neveria, odmietajú, že bude vojna. Niektorí sú naopak v panike.

Nechápeme, ako by vôbec mohla vyzerať táto vojna. Či pôjde armáda až do Kyjeva? Či budú mestá bombardovať zo vzduchu? Nikto to nevie, avšak tie otázky stále znejú. Naša vláda sa snaží ľudí upokojiť, veríme v moc našej armády. Ale zároveň chápem, že vláda nemá na vyber a ľudí môže len upokojovať. Situácia sa v poslednom čase vyostrila, napätie je a je vysoké, podľa mňa najväčšie od roku 2014.

Ako to celé vnímate vy a vaše okolie? Pripravujete sa na to, že dôjde k vojne?

- V mojom okolí sa mnohí pripravujú na to najhoršie. Ja mám taký ruksak pre prípad alarmu, v ktorom je všetko najdôležitejšie, čiže doklady, pasy, peniaze, lieky, voda a nejaké potraviny, aby to stačilo pre mňa a môjho 13-ročného syna. Aby sme to vydržali aspoň dva dni za akýchkoľvek podmienok.

Obyvateľka Kyjeva, kostýmová výtvarníčka seriálu Slovania Katerína Vytvytska, pre Plus JEDEN DEŇ otvorene porozprávala, čo Ukrajinci v týchto dňoch prežívajú. Na obrázku je Katerína Vytvytska a jej syn Zdroj: Katerína Vytvytska

A čo zvyšok rodiny?

- Celá rodina má taký všeobecný plán, že v prípade, ak sa začne vojna, tak všetci smerujeme k mojej mame, stretávame sa u nej doma. Na takýchto veciach sme dohodnutí, máme to premyslené. A preto sme trošku pokojnejší, že aspoň v tomto máme istotu.

Znie to mrazivo. Takáto je všeobecná nálada ľudí v Kyjeve? Ako sa vôbec žije v meste, ktoré sa môže stať terčom vojenského útoku?

Článok pokračuje na ďalšej strane