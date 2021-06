Pred pár týždňami vás súd takmer po dvoch rokoch prepustil z kolúznej väzby. Ako sa cítite?

Vnímam iné vnemy ako jednu stenu v cele, teraz vidím napríklad obyčajné stromy, to sú maličkosti, ktoré ma tešia. Dnes som sa napríklad tešil z obyčajnej zápchy.

Zrejme sa teraz viete viac vžiť do svojich klientov, ktorých zastupujete. Zažili ste si to na vlastnej koži.

S advokáciou som začal v roku 2002. Vždy som chcel robiť trestné právo, to bol môj sen. Mal som obdobia, keď som chodil do väzby aj denne, aj dvakrát za deň. Niektorí klienti platili môjmu školiteľovi, keď som bol ešte koncipient, aby som za nimi chodil, aby sa tam nezbláznili. Ja som za nimi chodil nielen s právnymi vecami, ale často sa aj len tak porozprávať. Myslel som si, že to poznám, ale keď to spoznáte z tej druhej strany, tak ako som si myslel, že o tom niečo viem, tak som zistil, že neviem nič o tom, aké je to naozaj byť vo väzbe.

V čom je ten rozdiel, keď ste to vnímali ako advokát a teraz ako zadržaná osoba?

Klient vám prezentuje obmedzenie pohybu, zákaz hovoriť s rodinou, tú šialenú malú miestnosť, kde ste zavretý. Vy si myslíte, že ste empatický, že to chápete. Ale to tak nie je, nechápete to. Realita vo väzbe je úplne iná.

Advokáta Martina Ribára prepustili z väzby na slobodu. Najvyššiemu súdu SR to nariadil Ústavný súd SR. Zdroj: Karol Farkaš

Z čoho presne ste obvinený?

Bolo mi vznesené obvinenie pre 3 skutky. Prvý bol zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny. Mal som byť osobou činnou pre zločineckú skupinu, svoju činnosť som mal maskovať poskytovaním právnych služieb, mal som usmerňovať zastupované osoby tak, aby nedošlo k ohrozeniu vyššie postavených členov skupiny a skupiny samotnej. Platiť ma mala zločinecká skupina a nie samotní klienti.

Druhý skutok bol zločin krivej výpovede a krivej prísahy. Mal som naviesť svedka, aby zamlčal okolnosti jemu známe o trestnom čine, aby nevypovedal o skutočných páchateľoch a objednávateľoch trestného činu. Tretí skutok bol obzvlášť závažný zločin vydierania, kde mi hrozil trest odňatia slobody 20 – 25 rokov až doživotie. Vo vzťahu ku klientovi som mal zabezpečovať jeho mlčanlivosť k ostatným členom skupiny, mal som mu odovzdávať odkazy od iných členov skupiny, aby sa držal pôvodnej výpovede a nevypovedal na ostatných členov skupiny.

Obvinenie zo skutkov 2 a 3 bolo od počiatku nesprávne, a to nie pre stav dokazovania, ale len a len na základe nesprávneho použitia právnej teórie. Práve toto sme namietali a každý to prehliadal, vyšetrovateľ, prokurátor a súdy, práve toto pochybenie mi bránilo dostať sa z väzby.

Ako ste prijali informáciu, že pri skutku, z ktorého ste boli obvinený, je sadzba 20 až 25 rokov?

To je na zbláznenie. Prvý dojem bol, že som nevedel, či sa mám smiať, alebo plakať, vnímal som to celé ako nezmysel, omyl. No keď som sa z väzby nedostával, tak som si vravel, že keď na to všetci kašlú, napriek zjavnej nespravodlivosti, tak sú schopní ma za to odsúdiť. Proti mne totiž nikdy nemalo byť vznesené obvinenie za obzvlášť závažný zločin. A teraz sa vôbec nebavím o dôkazoch, ale o čisto právnej teórii. Tu prišlo k zlyhaniu vyšetrovateľa. Nadväzne na to na zlyhanie dozorového prokurátora.

Ste advokát, takže asi by ste mohli vysvetliť vy nám, ako je možné, že to prešlo cez všetky kontrolné úrovne...

To je tá tragédia. Vyšetrovateľ vykonáva procesné úkony a nad ním stojí prokurátor. Ak vyšetrovateľ nejakým spôsobom pochybí, tak prokurátor je tam na to, aby to napravil. V tomto prípade to prokurátor vôbec neriešil. A nesprávnu kvalifikáciu skutkov by mali riešiť aj konajúce súdy. To prehliadali všetci, vyšetrovateľ, prokuratúra, súdy. Až po 14 mesiacoch senát doktora Klimenta na Najvyššom súde konštatoval, že je to nezmysel. A tu sa prvýkrát vyjadrili, že nielenže by som nemal byť stíhaný za obzvlášť závažný zločin vydierania, ale že tam chýba základný znak trestného činu vydierania. To potom zopakoval druhý senát.

Martin Ribár v minulosti trénoval mladých džudistov, voľný čas trávil v prírode. Zdroj: ARCHÍV M.M.

Vykonalo sa teda ďalšie dokazovanie?

Nie. Napriek tomu, že nedošlo k doplneniu dokazovania, v tomto smere som pre tento skutok aj obžalovaný, aj keď v nižšej sadzbe.

Vraví sa, že dvaja právnici a tri názory. Váš prípad beriete ako zlý výklad práva v rámci zákona, alebo je to vážne pochybenie inštitúcií a jednotlivcov?

Môj obhajca Mgr. Antoš vraví, že sa na Slovensku začala používať inkvizičná zásada, papier znesie všetko. Lebo tak vyzerá aj celé moje obvinenie v ostatných skutkoch. Ani ja, ani ostatní advokáti nemajú záujem, aby tu bujnela korupčná činnosť, zločinecké skupiny či iná trestná činnosť. Ale je tu volanie spoločnosti po znovunastolení spravodlivosti, očisty. Ale to sa má robiť zákonným spôsobom. Nespravodlivosťou sa nedá docieliť spravodlivosť.

Vláda komunikuje, že boli rozviazané ruky polície.

