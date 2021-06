Desať rokov v politike boli pre Igora Matoviča ako jazda na horskej dráhe. Jeho preferencie stúpajú a klesajú veľmi rýchlo a za minulý rok šéf OĽaNO stratil dôveru viac ako polovice svojich voličov. Pred voľbami mal dôveryhodnosť na úrovni 29 percent a bol štvrtý najdôveryhodnejší politik na Slovensku. Následne prišiel historický volebný úspech, keď jeho hnutie získalo 25 percent hlasov. Po roku a pol sa však OĽaNO pomaly blíži k hranici zvoliteľnosti a rovnako biedne to vyzerá aj s dôverou v samotného Matoviča. Momentálne mu dôveruje iba 13 percent voličov, a to je menej ako dôveryhodnosť Mariana Kotlebu alebo Andreja Danka.

Samotné OĽaNO vníma stratu preferencií ako daň za to, že „sa bývalý premiér Igor Matovič nikdy neschovával" a oznamoval verejnosti prijímanie aj mnohých nepopulárnych, no nutných opatrení. „Sme presvedčení, že v najbližších voľbách občania našu otvorenú a férovú politiku v prospech Slovenska opäť ocenia," uvádza sa v stanovisku hnutia zaslanom pre náš denník. Prudký pokles preferencií Matoviča nie je prvý prípad, keď po rýchlom náraste popularity ju politik úplne stratil. Politológ Tomáš Koziak v tejto súvislosti spomína bývalého predsedu strany Sieť Radoslava Procházku. Tiež zažil veľkú popularitu, ktorú však po krátkom čase stratil a to ešte pred voľbami 2016, paradoxne aj vďaka Igorovi Matovičovi, ktorý nahral a zverejnil legendárny rozhovor s Procházkom, v ktorom si nádejný gazda pravice chcel dohodnúť reklamu v Matovičových médiách „pol na pol".

Politológ Radoslav Štefančík si myslí, že podobnosť Matoviča a Procházku je v tom, že voliči do obidvoch vkladali veľké nadeje. „A obidvaja sklamali na plnej čiare. Pri pánovi Procházkovi ľudí zistili ešte pred voľbami, čo on vlastne konkrétne je zač, aký politik je. To znamená, že sa mu nepodarilo obalamutiť toľko ľudí, ako sa podarilo obalamutiť Igorovi Matovičovi," hovorí Štefančík.

Druhý prípad rýchleho prepadu popularity - Andreja Kisku - politológ Tomáš Koziak nevníma ako rovnaký. Podľa neho Andrej Kiska ako politik v pozícii prezidenta veľmi nesklamal, prišli však iné problémy, ktoré sa týkali jeho minulosti a Kiska sa ukázal ako človek, ktorý je veľmi nevhodný do výkonnej politiky. „V pozícii hlavy štátu Andrej Kiska nezlyhal, Igor Matovič zlyhal vo funkcie predsedu vlády, Radoslav Procházka zlyhal aj ako človek, aj ako šéf politickej strany," zhrnul politológ.

Koziak však dodáva, že prieskum ukazuje náladu voličov za apríl, keď Slovensko ešte zažívalo následky koaličnej a pandemickej krízy. „Prieskum ešte registruje nálady voličov, ktoré boli ovplyvnené správaním Igora Matoviča počas nedávnej politickej krízy a počas toho, ako Matovič aktívne vystupoval, aj čo sa týka Sputnika a čo sa týka kritiky koaličných partnerov," odkazuje Koziak. Či sa prepad expremiérových preferencií stopne, závisí od toho, ako sa Matovič bude správať. Podľa Koziaka môže byť ďalej aktívny v politike, ale ide o to, akým spôsobom. „Pokiaľ bude ten, ktorý bude veľmi nevyberavým spôsobom kritizovať koaličných partnerov, pokiaľ bude on, ktorý bude na verejnosti vystupovať tak, že ho verejnosť bude vnímať vyslovene povedzme ako deštrukčný prvok v rámci vlády, tak preferencie mu budú neustále klesať," dodáva. Prinavrátiť popularitu môže Matovičovi návrat do formy opozičného politika, ktorý kritizuje korupčné prešľapy Smeru, predpokladá Koziak. „Tak ako sme to videli naposledy v parlamente, to jeho vystúpenie, keď obhajoval Mikulca," hovorí.

Podľa Štefančíka si pred voľbami veľmi veľa ľudí myslelo, že Igor Matovič je človek, ktorý donesie novú politickú kultúru, ktorý bude pristupovať ku komunikácií s občanmi úplne inak ako za predošlej vlády. „No a videli sme, ako Igor Matovič absolútne sklamal svojich voličov a vzhľadom na to, že volič OĽaNO nikdy nebol nejakým spôsobom pevne spojený so stranou, tak ako prišiel, tak veľmi rýchlo odišiel. Je úplne pochopiteľné, že Igorovi Matovičovi sa zrejme podarilo osloviť prelietavého voliča nejakými sľubmi a keďže tie sľuby sa nerealizovali, no tak potom voliči odchádzajú," hovorí politológ. Podľa Štefančíka však Matovič nikdy nebol veľmi populárnym politikom a celkový pokles je na úrovni 5 až 6 percent. Predpokladá, že popularita šéfa OĽaNO sa môže prepadnúť aj viac preto, že v posledných týždňoch sa veľmi na verejnosti neukazuje. Stopnúť prepad a zvýšiť dôveryhodnosť by mohla zmena politického štýlu a nejaké konkrétne úspechy. „Ale keby ste sa ma opýtali, aký to má byť konkrétny úspech, musel by som veľmi veľmi dlho rozmýšľať," priznáva sa politológ.