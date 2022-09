Minister financií a šéf OĽaNO Igor Matovič (49) doslova visí nad priepasťou. Ešte nikdy totiž nebol tak blízko, aby ho parlament zbavil funkcie. Ak by všetci poslanci, ktorí nie sú súčasťou koalície, zahlasovali za jeho odvolanie, nebolo by o čom a Matovič by sa z vlády porúčal. Ministra však môžu zachrániť odídenci z OĽaNO, tarabovci či náhradníčka za odsúdeného Mariana Kotlebu (45).

SaS Richarda Sulíka (54) trvá aj po odchode z vlády na tom, že Matovič musí odísť z postu financmajstra. „Porušuje ústavu a zákony a podkopáva vieru občianskej spoločnosti v čestný a zodpovedný výkon funkcie. Svojimi nápadmi a návrhmi ruinuje verejné financie a prístupom sťažuje činnosť vlády. Škodí aj demokratickému právnemu štátu,“ povedala predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová (63) po podaní návrhu na vyslovenie nedôvery Matovičovi.

Zvolanie mimoriadnej schôdze na odvolanie ministra financií podporil aj Hlas a nezaradení poslanci Miroslav Kollár (53) a Tomáš Valášek (50). Smer, ktorý sa ešte nedávno obával, že odvolanie Matoviča by mohlo znamenať návrat SaS do vlády, zrazu otočil: „Odvolávanie Matoviča podporíme, hoci to bude len nechutným divadlom bez užitočného konca, ktorými sú predčasné voľby.”

Odvolanie asi podporia aj poslanci Republiky a s určitosťou aj ĽSNS. „Žiadny člen vlády nemá našu dôveru, čiže budeme za odvolanie,“ povedal hovorca ĽSNS Martin Beluský (35). SaS má 21 zákonodarcov, Smer 27, Hlas 11, ĽSNS 7 a Republika 5 plus dvojica nezaradených by mala byť istá. To je však „len" 73 a na odvolanie Matoviča treba nadpolovičnú väčšinu všetkých poslancov parlamentu, teda 76.