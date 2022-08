Niektoré špekulácie totiž tvrdia, že Naď by mal byť dokonca generálnym tajomníkom NATO, čo by však v tejto chvíli nebolo reálne, pretože lídri členských štátov Severoatlantickej aliancie sa v marci dohodli, že súčasný generálny tajomník Jens Stoltenberg (63) zostáva vo funkcii do 30. septembra 2023.

„Nikdy nebudem človek, ktorý by nebol lojálny, ale keď sa rozhodnem odísť z politiky, tak úplne. To sa môže stať zajtra, človek už má toho plné zuby. Hovorím úprimne, zvažujem, čo ďalej,“ povedal cez víkend Naď s tým, že je z politiky znechutený. Tlačové oddelenie hnutia OĽaNO z možného odchodu Naďa do politického dôchodku vinilo SaS Richarda Sulíka (54): „Na rozdiel od SaS my nikoho z vlády nevyhadzujeme a nevyvolávame napätie. Vnášanie osobných pocitov a animozít do riadenia krajiny je neprofesionálne a nezodpovedné.“



Naď pritom na festivale Atmosféra jasne povedal, že za jeho úvahami nie je jedna strana, prípadne jeden politik: „Niektorí politickí lídri z mnohých strán uprednostňujú osobné priority pred krajinou. Ja mám prosiť nejakého Kuffu, či môžem pomôcť Ukrajine s ďalšou dodávkou zbraní, lebo ich tam zabíjajú Rusi,“ povedal Naď, ktorého slová vyvolali reakcie vo verejnosti, ale aj medzi ďalšími politikmi.

