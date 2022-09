Možnosť SKRÁTIŤ volebné obdobie by mohla byť súčasťou ÚSTAVY: Návrh podporili TÍTO poslanci ×

Súčasťou Ústavy SR by mohla byť možnosť skrátiť volebné obdobie Národnej rady (NR) SR ústavným zákonom alebo referendom. Vyplýva to z návrhu novely Ústavy SR, ktorý v utorok posunuli poslanci do druhého čítania.