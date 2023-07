Vyjadrenia maďarského predsedu vlády Viktora Orbána o Slovensku ako o "odtrhnutom území" môžu slúžiť niektorým stranám, profitujúcim v predvolebnej kampani zo zhoršenia slovensko-maďarských vzťahov. Upozornili na to predstavitelia strany Most-Híd, ktorí sa od Orbánových slov dištancujú.

Predseda Mosta-Híd László Sólymos vníma Orbánove vyjadrenia ako pokus o nešťastné a aj zbytočné zasahovanie do septembrových volieb na Slovensku, pravdepodobne v prospech strany Aliancia. "Tá sa pre politiku nenávisti rozhodla už vtedy, keď na kandidátku pozvali politika Györgya Gyimesiho. Jeho kontroverzné vyjadrenia im asi nestačia, tak teraz takýmto spôsobom zvýšili obrátky," uviedol Sólymos.

Podpredseda Mosta-Híd Konrád Rigó upozornil, že Orbánove kontroverzné vyjadrenia, spochybňujúce nemennosť hraníc, môžu poslúžiť v predvolebnej kampani viacerým stranám. "Smeru, SNS, Aliancii. Ak by sa dohodli na tomto postupe s Orbánom, nevyzeralo by to inak," skonštatoval Rigó.

Orbán cez víkend na letnej univerzite Maďarov v Rumunsku kritizoval maďarskú menšinu na Slovensku, ktorá napriek tomu, že tvorí zhruba desať percent obyvateľstva, nie je schopná zabezpečiť svoje zastúpenie v slovenskom parlamente. Situáciu označil za slabý výkon, pokiaľ niekto chce niečo urobiť pre svoju vlasť v "odtrhnutých častiach krajiny".

Rezort diplomacie si v súvislosti s Orbánovými výrokmi predvolal maďarského veľvyslanca Csabu Balogha. Požiadal ho, aby premiérove slová vysvetlil.