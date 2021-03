Sudca Okresného súdu v Trenčíne v nedeľu (7. marca) rozhodol o prepustení Moniky Jankovskej z policajného zadržania. A hoci bývalá štátna tajomníčka nateraz ostáva hospitalizovaná na psychiatrii, po prepustení by mala nosiť tzv. monitorovací náramok. Ako presne prístroj na monitorovanie väzňov funguje a čo všetko dokáže zachytiť, ešte vo februári 2020 v rozhovore pre Plus JEDEN DEŇ detailne porozprával riaditeľ odboru probácie, mediácie a prevencie kriminality Samuel Burský.

Bývalá štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti zostáva hospitalizovaná na psychiatrii vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne. „Jej zdravotný stav je nemenný, je zlý a v takom rozsahu, že vyžaduje stále hospitalizáciu. Uvidíme časom, akým spôsobom sa to bude vyvíjať a dokedy bude potrebovať ústavnú starostlivosť alebo inú formu zdravotnej starostlivosti,“ priblížil jej obhajca Peter Erdős.

Jankovská by sa síce po prepustení mohla sčasti nadýchnuť slobody, no aj potom by mal každý jej krok pozorne strážiť monitorovací náramok. Podľa Erdösa sa extajomníčka bude musieť zdržovať výhradne na vopred určenej adrese. „Moja klientka bude povinná oznámiť každú zmenu miesta pobytu. Bol jej tiež uložený zákaz styku s obvinenými, svedkami či znalcami a tiež zákaz kontaktu s nimi v akejkoľvek forme, s výnimkou účasti na úkonoch," vysvetlil. Podľa advokáta sa navyše bude musieť pravidelne hlásiť u probačného, mediačného úradníka v určených lehotách. „Akákoľvek zmena pohybu z uvedeného bytu je zaznamenaná a hneď hlásená. Moja klientka de facto nemôže bez nahlásenia a odsúhlasenia probačným úradníkom ani vyniesť smeti,” dodal.

Monitorovací náramok - zariadenie je schopné lokalizovať monitorovanú osobu na niekoľko metrov Zdroj: archív

Ako funguje monitoring prostredníctvom špeciálneho náramku podrobne opísal riaditeľ odboru probácie Samuel Burský. „Náramok má senzor kontaktu s pokožkou a telom. Meria rôzne telesné údaje, ak sa kontakt stratí, okamžite o tom vieme. Zároveň má elektrický obvod, a ak by prišlo k jeho roztvoreniu, upozorní nás," vysvetlil.

Dostať sa zo „zovretia” náramku je pritom podľa slov Burského takmer nemožné. „Nie som lekár, no nedokážem si predstaviť, ako by ste sa z neho z anatomického hľadiska dokázali dostať. Žiadne masti ani oleje určite nepomôžu,” ozrejmil. „Dostať sa z neho tak, aby sme na to neprišli, je prakticky nemožné, ale, samozrejme, náramok sa dá násilne odstrániť. Je však otázka, či to danej osobe stojí za to, aby si pokazila možnosť alternatívneho trestu, počas ktorého nemusela ísť do väzenia," uzavrel. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal proti rozhodnutiu OS v Trenčíne sťažnosť, rozhodovať o nej bude 15. marca Krajský súd v Trnave.

