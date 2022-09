12.50 – Pojednávanie sa pre dnes skončilo. Pokračovať sa bude 13. októbra.

12.45 – Najtvrdšie slová ale zazneli na záver spontánnej časti výpovede svedka: „Čo sme boli dohodnutí s Jankovskou a Vaskom, tak napokon v júni 2019 dodržané nebolo, pretože som dostal právoplatný trest na 4 roky nepodmienečne.“ V Ilave ho mala asi po 2 týždňoch navštíviť advokátka Žedényová, ktorá vraj pôsobila vyľakaným dojmom, pretože neriešila jeho trestné veci, v ktorých ho zastupovala a boli živé: „Zaujímalo ju, či by som nezmenil postoj a Vasko mi odkazuje, že cez Jankovskú mi zabezpečia lepšie zaobchádzanie zo strany príslušníkov ZVJS vo výkone trestu. Na to som jej povedal, nech odkáže Jankovskej a Vaskovi, že ten najväčší benefit som už dostal a vyzerá ako výkon trestu v Ilave a že s nimi už nikdy nebudem spolupracovať. Žedényová mi poslala do výkonu trestu 200 eur. To je tak všetko, čo som chcel k tomu povedať.“

12.40 - Na jar 2019 potom Vida opätovne Vaskovi povedal, že „nech Monika splní svoj sľub, inak v tom pokračovať nebudem“. Vasko mu vraj dal k telefónu Jankovskú a jej povedal to isté: „Ona mi prisľúbila, že to bude tak, ako sme sa dohodli. Tak som opäť pristál na to, že pôjdem svedčiť vo Vaskovej trestnej veci. Pred sudcom som bol donútený hrať divadlo.“

12.26 - Vida pritvrdzuje a hovorí o vražde! Vida mal totiž chodiť po rôznych súdnych procesoch, ktoré sa týkali kauzy Fatima a vypovedať v prospech Jankovskej a Vaska. V októbri 2018 už mal toho Vida podľa vlastných slov plné zuby a chcel s tým skončiť: „Už ma nebavilo sa stále ospravedlňovať Jankovskej. Vasko mi povedal, že keď nechcem ísť do basy natvrdo, tak v tom pokračovať budem, a ak by ma napadlo špekulovať moc, tak dopadnem ako Kmec. To bol biely kôň ktorého zavraždili Gazdík a Ševčík na príkaz Vaska.“

11.52 – Prípad bol podľa Vidu presunutý na NAKA v Nitre, kde bol opätovne vypočutý. „Potom som sa mal s Janíčkom postaviť na brífing. On nemal vedomosť, že som zmenil výpoveď. Mal teda za to, že budem rozprávať o Jankovskej korupcii a zločinoch Vaska,“ povedal Vida. Potom mal prísť za Vidom Vasko s informáciami o sms správach, o ktorých mal vedieť iba dnešný svedok a Janíček. „Povedal mi, nech ma boh chráni, keď sa postavím na ten brífing. Vraj padnú všetky dohody medzi mnou, Jankovskou a Vaskom,“ dodal Vida.

11.39 – „Od roku 2015 som totiž dosť jasne popisoval protizákonnú činnosť Jankovskej a Vaska. Nevidel som priestor na zmenu cieľovej línie, ale iba motiváciu. Inak by to nedávalo logiku. Vasko mi potom povedal, že Jankovská vybavila cez Krajmera, aby som išiel vypovedať ako oznamovateľ na NAKA v Trenčíne, a aby som uviedol skutočnosti, ktoré ma viedli k zmene postoja. Jediným motívom malo byť vydieranie mojej osoby Ondrejom Janíčekom,“ dodal Vida s tým, že do budovy NAKA ho doviezol Vasko a vypočúval Žáčik. Mali byť pri tom zapnuté kamery.

11.27 - Vida sa mal následne s Vaskom skontaktovať a prijať jeho návrh. Vasko mu vraj dal podpísať zmluvu o pôžičke na 50-tisíc eur, ale dal mu iba 5-tisíc. V tomto období sa mala stať udalosť, ktorá vraj všetko zmenila. Bolo to uverejnenie nahrávok Vidu z výpovedí o skutočnostiach, že Jankovská sa podieľala na korupčnej trestnej činnosti, ktorej súčasťou bol on sám. Okrem nich aj Vasko, Peter Čongrády a ďalšie osoby: „Ja som vedel, že som takéto video natočil a komu ho odovzdal. Kópia išla do advokátskej kancelárie doktorky Mišíkovej a v deň, keď to bolo uverejnené vo všetkých médiách, ma kontaktoval Vasko. Odvtedy potrebovali, aby som Vaska a Jankovskú úplne vyvinil.“

11.18 - Vida začal zostra: „Začiatkom marca 2018 ma kontaktoval Vasko s tým, že sa chce so mnou stretnúť, čo mi bolo v tom období divné vzhľadom na to, aký bol môj postoj k tejto osobe, lebo som svedčil v trestných veciach v jeho neprospech. Zvedavosť mi ale nedala, tak som sa s ním stretol u mňa doma. Počas stretnutia ma Vasko poprosil aby som v trestnej veci zmenil výpoveď v prospech Jankovskej.“ Vidovi mala byť vraj ponúknutá odmena 50-tisíc eur a to, že mu Jankovská zabezpečí právoplatné oslobodenie v jeho trestných veciach.

11.05 – Prokurátor nenavrhol čítať výpovede Jankovskej, Krajmera a Vaska. Vypovedať ide Vida.

10.34 – Sudca začal výsluch Krajmera. Ten chce vypovedať, ale až po tom, ako bude vypočutý svedok Ivan Žáčik, ktorý na dnes predvolaný nie je. Krajmerov výsluch sa tak skončil skôr, ako sa začal.

10.27 - „Môj klient si uplatňuje náhradu škody od obžalovaného Vaska 146-tisíc eur,“ povedala Vidova obhajkyňa. Vida je na súde v sprievode eskorty, keďže je odsúdený za iný trestný čin.

10.12 – K obžalobe sa už vyjadril aj Krajmerov obhajca Marek Para. Ten poukazuje na to, že obžaloba je postavená vraj iba na výpovedi Vidu. Tvrdí aj, že Krajmera mala v tomto prípade riešiť inšpekčná služba, keďže v čase údajného spáchania skutku bol príslušníkom NAKA. Para zároveň namietal aj dôkaz v podobe Threemy, ktorý je podľa neho nezákonný. Vaskova obhajkyňa bola najstručnejšia a povedala iba pár viet, nad ktorými vyčnievala táto: „Obžaloba je v celom obsahu nedôvodná.“

9.56 – Samosudca už tretíkrát upozorňuje obhajcu, aby hovoril k veci a nečítal z výsluchov. Opäť sa pridal aj Repa: „To tu môžete prečítať celý spis a nemusíme tu ani byť.“

9.35 – Zásah prokurátora! „Toto nemá nič s vyjadreniami k obžalobe,“ znenazdajky nahlas povedal prokurátor Ondrej Repa s tým, že Jankovskej obhajca splieta vyjadrenia k dôkazom, záverečnú reč a ďalšie veci dokopy. Samosudca prokurátora upokojil a nechal Erdősa pokračovať.

9.31 – Erdős pokračuje v tom, ako bolo zasiahnuté do práv Jankovskej na obhajobu. Opakovane hovorí, ako jeho mandantka trvala na vyšetrovacích úkonoch, len sa na niektorých nemohla pre svoj zdravotný stav zúčastniť. „Opakovane žiadala vyšetrovateľa, aby bola prítomná na každom procesnom úkone, ako aj na záverečnom preštudovaní spisu,“ dodal obhajca s tým, že jej to nebolo umožnené.

9.14 – Jankovskej obhajca Erdős tvrdí, že jeho mandantke nebolo umožnené nahliadať do spisu. Na jedno predvolanie sa vraj vyšetrovateľom ospravedlnila, lebo jej to zdravotný stav neumožňuje a na psychiatrii je liečená ambulantne. „Obžaloba je vykonaná v rozpore s trestným poriadkom, lebo orgány činné v trestnom konaní spravili viacero procesných pochybení," povedal Jankovskej obhajca Erdős po prečítaní obžaloby. Obhajca prečítal údajné dôvody, prečo sa Jankovská nezúčastňovala na všetkých úkonoch. „Ľahko sa nechá zahanbiť. Prežíva úzkosti a depresie. Je nešťastná. Nazdáva sa, že jej život nemá žiadny zmysel. Vzhľadom na jej psychický stav môžu ďalšie výsluchy poškodiť jej psychiku,“ prečítal Jankovskej obhajca zo znaleckého posudku vyhotoveného počas prípravného konania. Erdős zároveň stále opakuje, že Jankovskej nebolo umožnené preštudovať vyšetrovací spis.

Ondrej Janíček na súde s Monikou Jankovskou 7. septembra 2022. Zdroj: Karol Farkaš

8.57 – „Jankovská riadila iného páchateľa, aby zabezpečil krivú výpoveď svedka. Krajmer maril dôkaz. Vasko nátlakom naviedol svedka, aby vypovedal nepravdivo,“ povedal prokurátor a prečítal, z čoho všetkého sú Jankovská a spol. obžalovaní.

8.48 – Prokurátor začal čítať obžalobu. Hneď na úvod povedal, ako sa Jankovská cez Threemu pochválila Marianovi Kočnerovi, ako spolu s ďalšími obžalovanými zabezpečila krivú výpoveď svedka.

8.40 – Pojednávanie pokračuje. Z trojice obžalovaných sa dostavil iba Krajmer. „Jankovská dala súhlas, aby sa konalo v jej neprítomnosti,“ povedal sudca. Podobne sa zachoval aj Vasko a všetci účastníci pojednávania súhlasili, aby dnes súd pokračoval.

8.15 - Jankovská sa navzdory svojmu nie práve najlepšiemu psychickému stavu rozhodla 19. augusta prísť na pojednávanie v kauze, kde je obžalovaná zo zločinu marenia spravodlivosti. V prípade dokázania viny jej hrozí trest odňatia slobody na štyri až desať rokov. Už pred vstupom do budovy súdu sa ale roztriasla a rozplakala. Podobné stavy mala aj pred pojednávacou miestnosťou a súdnej sieni.

Sudca napokon pojednávanie odročil na dnes. Dôvodom nebol zdravotný stav obžalovanej, ale záhada stratenej pošty. „Nebola jej včas doručená obžaloba,“ povedal Jankovskej obhajca Peter Erdős. Obžaloba je mala byť odoslaná, no nikdy si nenašla papierik z pošty. Vasko sa na súd nedostavil vôbec. „Na preskúmanie môjho klienta bol prizvaný psychiatrický odborník, pretože môj mandant trpí problémami,“ povedala o Vaskovi jeho obhajkyňa s tým, že povolil, aby sa konalo bez jeho prítomnosti.

Prípad Fatima sa naťahuje rôznymi súdnymi konaniami už viac ako 20 rokov. Do povedomia sa dostal v roku 2018, kedy čoraz častejšie začal podnikateľ Ondrej Janíček hovoriť, že ho v minulosti Jankovská odsúdila neprávom. Podnikateľ prišiel pred viac ako 20 rokmi násilím o trenčiansky bar Fatima. Jankovská ho vtedy ešte ako sudkyňa Okresného súdu v Trenčíne poslala dokonca na 15 mesiacov za mreže pre to, že mal spolu s kolegom Jozefom Strelčíkom vydierať Tibora Jurisu. V obnovenom procese ho Okresný súd v Trnave uznal 14. mája 2022 za nevinného.

Aktuálny proces je o tom, že Jankovská sa podľa vyšetrovateľov mala pred pár rokmi snažiť za pomoci Krajmera, Vaska, policajného exprezidenta Tibora Gašpara a exšéfa NAKA Petra Hraška o marenie spravodlivého vyšetrovania prípadu Fatima. „Zo strany Jankovskej bol prostredníctvom Vaska ponúknutý prísľub Michalovi Vidovi, že v prípade spolupráce v zmysle zmeny jeho svedeckých výpovedí v ich prospech, mu bude z jej strany pre neho vybavené priaznivé rozhodnutie v jeho trestnej veci,“ píše sa podľa nášho zdroja v uznesení o obvinení Jankovskej. V prípade Hraška a Gašpara vyšetrovanie pokračuje.

Jankovská si mala o prípade Fatima písať kompromitujúce správy s jej kamarátom, dnes odsúdeným Marianom Kočnerom. Pozrite si v galérii to najzaujímavejšie, čo si poslali.