Príspevok na sociálnej sieti Beňová začala radostne. Ako húževnatú odporkyňa legislatívneho návrhu z dielne Anny Záborskej, ktorý sa týkal interrupčného zákona, ju potešilo, že plánom a hlasovaním v Národnej rade neprešiel.

"Niektorí negativisticky tvrdia, že “len” o jeden hlas. Ale história si bude pamätať len to, že zlomyseľný a zákerný, pokrytecký návrh proste NEPREŠIEL. A je jedno, že preto, lebo fašistickí poslanci boli “chorí”. Aspoň sa ukázalo, že bez náckov je akýkoľvek “pokus” Záborskej nepriechodný a že teda predsa len je uplne evidentné, ako blízko k sebe majú ultrakonzervatívci s tisovskými pohrobkami," poznamenala Beňová stým, že je jej úplne jedno, koľkí z nich napíšu na jej adresu vulgárne statusy a pošlú jej správy z vymyslených profilov. Poslankyni zrejme správy, aby zdochla a podobne, chodia často.

"Mojej dcére už dnes nesiahate ani po členky nožičiek, ktoré má ešte v mojom brušku," odkázala verejne. Poznamenala, že teraz nám teda skupinka nadšených demagógov určite rada predvedie, ako s nasadením nastúpia do prvej línie a vyberú sa testovať cez víkend. "To bude totiž ich jediný pozitívny prínos počas ich kariéry v NR SR. A zadarmo," vyjadrila sa europoslakyňa.

"Premiér by sa už tiež mohol prestať stále niečim vyhrážať. Najnovšie lockdownom. Keby sa konečne radšej svojim spoluobčanom prihovoril a poprosil ich o spoluprácu na projekte ( celoplošné testovanie), o ktorom síce nikto nevieme ako bude, čo bude a čo potom, ale patrilo by sa aspoň SLUŠNE a s POKOROU ľudí poprosiť," pokračovala vo svojom príspevku. Monika Beňová je totiž povestná tým, že kritikou nešetrí ani smerom do vlastných radov, pričom "nesanuje" ani aktuálnu vládu. Na jej prešľapy naopak upozorňuje často a pravidelne.

"Dnes sa už ani nečudujem, že v panoptiku premierovej “strany” sa našla A. Zaborská. Tiež nikdy nič nedokázala, ale jej návrhy a nápady, jej arogantný prístup ľudí dokázali výlučne rozdeľovať či urážať. Takí k sebe patríte,"uzavrela svoj príspevok s tým, že spolu s dcérkou pozdravuje všetkých tých, ktorí odmietajú prepadnúť hystérii a zachovávajú si zdravý nadhľad a aj rozum. "Lebo panika nikdy nepriniesla dobré riešenia. A jedného dňa zas bude všetko ako má byť a bude to tak dobre. Bude to síce trochu iný svet, ale bude taký, aký si ho my opať spravíme. Tak ho nenechajme záborským a matovičom," dodala na záver.