Europoslankyňa, ktorá kedysi túto spoluprácu považovala za nepredstaviteľnú, zmenila rétoriku a problém v rokovaniach Fica s Uhríkom nevidí. „Spolupráca na petičnej akcii a referende medzi opozičnými stranami je bežná. Veľmi jasne som povedala, že ak by Smer-SD išiel do vlády s ĽSNS alebo Republikou, tak zo strany odídem,“ vysvetľuje Monika Beňová a prízvukuje, že Fico na videu určite nehovoril o vláde Smeru s Republikou.

„V opozícii ste odkázaní na spoločný postup v otázkach, ako je petícia, referendum či predkladanie návrhov na zvolanie mimoriadnych schôdzí parlamentu. Bolo to tak vždy. A ak teda nevadí koalícii, že na podporu návrhov využíva takéto strany, určite nie je dôvod na to robiť z toho aféru, keď ide o referendum či petičnú akciu,“ zdôrazňuje europoslankyňa. Osobne by však uprednostnila video Fica bez Uhríka. Na druhej strane to vníma v kontexte, že petičná akcia a referendum sú spoločné témy opozície.

Keď Fico v marci nevylúčil spoluprácu s Republikou a predstavitelia Smeru dokonca vystúpili na proteste pred parlamentom, ktorý organizovali odídenci od Kotlebu, Beňová prežívala zložité obdobie. „Som zásadne proti akýmkoľvek čo i len náznakom spolupráce s Uhríkom a Republikou. Je to pre mňa osobne ‚no go‘,“ napísala vtedy na sociálnej sieti s tým, že spolupráca s Republikou je pre ňu neakceptovateľná v akejkoľvek podobe. „Verím, že aj pre Smer a jeho členov. Ak nie, ja zo strany odídem,“ zdôraznila. Situácia sa však upokojila, ale Ficovo koketovanie s Uhríkom sa vrátilo ako bumerang. „Mal som pre referendum stretnutie. O tom odvolávaní ministra financií Igora Matoviča budeme s nimi ešte hovoriť. Odvolávanie je otázka taktiky v našom postupe,“ zdôvodnil Fico.

Bývalý člen Kotlebovej ĽSNS a súčasný predseda Republiky Milan Uhrík sa preslávil najmä odpoveďou na otázku, či odsudzuje deportácie slovenských Židov do nacistických vyhladzovacích táborov: „Nie som historik a neviem sa k tomu vyjadriť,“ nechal sa svojho času počuť Uhrík. Podpredseda hnutia Republika Milan Mazurek (28) je zasa právoplatne odsúdený za prečin hanobenia národa, rasy a presvedčenia.

