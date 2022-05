Po tom, ako sa rozhádal s koaličnými partnermi, prezidentkou a so samosprávami, išiel do súboja s novinármi! Líder OĽaNO Igor Matovič (49) tentoraz šokoval nápadom v mediálnej sfére. Navrhuje, aby zoznam hostí televíznych relácií neurčovali médiá, ale zákon.

A ďalšia atómovka je tu! Minister financií Igor Matovič údajne prišiel v nedeľu na koaličnú radu s návrhom, aby politické strany, ktoré prešli voľbami, mali rovnomerné zastúpenie v diskusných reláciách. V debatách podľa jeho názoru majú byť len zástupcovia tých strán, ktoré sa dostali do parlamentu, a frekvencia má dokonca zodpovedať volebnému výsledku.

Chce preto zmeniť zákon. Ten by sa týkal všetkých televízií, ktoré podnikajú na základe štátnej licencie. Ovplyvnil by tak nielen verejnoprávnu RTVS, ale aj súkromné televízie JOJ, Markízu a TA3.

Matovič svoj nápad vysvetľuje tým, že v reláciách majú príliš veľké zastúpenie politici Hlasu-SD vrátane šéfa strany Petra Pellegriniho (46).

„Niekto sa tu rozhodol, že vyrobí z Pellegriniho budúceho premiéra. Strana, ktorá má osem percent poslancov, má extrémne výrazný podiel v diskusných reláciách a niekto z pozadia ho tu vyrába,“ tvrdil líder OĽaNO.

Zvyšok koalície však z návrhu ministra financií nadšený nie je. Problém s ním majú Za ľudí, Sme rodina a SaS. Podľa nominantky SaS a ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (47) je táto zmena zákona v hrubom rozpore so slobodnou súťažou politických síl a treba nechať na médiách, komu dajú priestor. Podobnú reguláciu si politička nevie predstaviť.

Predseda Sme rodina Boris Kollár (56) návrh volať politikov do diskusií podľa volebného výsledku označil za nezmysel. „Dá sa povedať, že sa nám to veľmi nepáči,“ povedal pre Denník N. Návrh nepodporila ani najmenšia koaličná strana Za ľudí. Podľa jej podpredsedu Juraja Šeligu (31) pripomína pomery na Kube či vo Venezuele. Na názor sme sa opýtali aj ministerky kultúry Natálie Milanovej (39), no do uzávierky nám neodpovedala.

Politológ Radoslav Štefančík podobnú zmenu zákona hodnotí ako mimoriadne nebezpečný nápad. „Občan má právo na nezaujaté a objektívne informácie. Takáto selekcia by bola krokom späť pred rok 1989,“ hovorí odborník.

Zmeny, ktoré navrhol Matovič, by zatvorili prístup do televíznych relácií pre všetky mimoparlamentné strany. A to platí aj pre tie, ktoré sú momentálne populárnejšie ako vládne OĽaNO. Ide napríklad o hnutie Progresívne Slovensko či stranu Hlas-SD, ktorá vznikla po voľbách, keď časť poslancov okolo Petra Pellegriniho odišla zo Smeru.

Hlas je podľa prieskumov verejnej mienky dlhodobo najpopulárnejšou a v Národnej rade má 11 poslancov. Líder Hlasu Matovičov návrh priamo označil za cenzúru. „Igor Matovič stelesňuje ohrozenie základných pravidiel demokracie, ústavných práv občanov a elementárnych zásad právneho a sociálneho štátu,“ uviedol na sociálnej sieti.

Zmena zákona by však mohla pomôcť strane ĽSNS, ktorej poslanci včera pomohli posunúť do druhého čítania balíček pomoci rodinám z dielne ministra financií.

