Po tom, ako RTVS nevpustila do relácie namiesto Mariána Kéryho (Smer-SD) jeho kolegu Ľuboša Blahu (Smer-SD), sa na moderátorku vysielania Martu Jančkárovú spustila vlna nenávistných reakcií. Najnovšie prezradila, kto všetko jej vyjadril podporu.

Z bežnej diskusnej relácie v RTVS bola nakoniec nečakaná dráma. Pôvodný pozvaný hosť Marián Kéry (Smer-SD) sa nemohol zúčastniť a jeho stranícky kolega Ľuboš Blaha mal byť náhradou, ktorú údajne strana narýchlo hľadala. Ten prišiel do budovy spoločne aj s kameramanom, ktorý natáčal, ako sa známy opozičný poslanec snaží dostať do relácie, do ktorej nebol pozvaný.

Po následnej tlačovej konferencii pred budovou rozhlasu sa predseda strany Robert Fico vyhrážal šéfovi RTVS Ľubošovi Machajovi a kritiku od predstaviteľov opozičnej strany dostala aj moderátorka Marta Jančkárová. Tej sa následne začali desiatky ľudí vyhrážať.

„V e-mailoch sa Marte Jančkárovej neznáme osoby vyhrážajú mimoriadne vulgárnym a agresívnym slovníkom ,fyzickou likvidáciou, mučením, hromadným znásilnením, ublížením jej rodinným príslušníkom atď.,“ uviedla RTVS vo svojom stanovisku.

Po týchto medializovaných informáciách zverejnila samotná moderátorka príspevok na sociálnej sieti už v pozitívnom duchu: "Som dojatá. Zaplavila ma taká neuveriteľná vlna solidarity a podpory, aj voči RTVS, že mi vyrazila dych. Napĺňa ma to vierou v to, že dobra je oveľa viac, ako zla a vôbec nie sme takí stratení, ako sa nám niekedy zdá."

"Podporu telefonicky vyjadrila hlava štátu, poverený premiér, RTVS sa tiež zastali rezorty kultúry a vnútra, lídri či ďalší predstavitelia OĽaNO, SaS, Za ľudí, Sme rodina, Hlasu-SD, PS, KDH či ODS. Polícia sa stará o moju ochranu a robí maximum pre vyšetrenie veci, všetka česť," uvádza vo svojom príspevku.

Nie je však jedinou novinárkou, ktorá sa musí vysporiadať s nepríjemnými skúsenosťami. Po atakoch politikov musia vyhrážkam čeliť a ďalší kolegovia: "Nenávistné odkazy však žiaľ dostávajú aj ďalší verejne pôsobiaci ľudia. Verím, že máme šancu to zabrzdiť, kým je ešte čas."

Prečítajte si tiež: