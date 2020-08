Šéfovia rezortu školstva a zdravotníctva sa stretli v politickej diskusnej relácii Tv Markíza Na telo plus.

Ako to bude s vakcínou

Podľa ministra zdravotníctva Mareka Krajčího je ruská strana, ktorá vyvíja vakcínu rovnako ďaleko, ako mnohé zo západu. Preto je podľa neho dôležité, ktorá sa dostane na Európsky trh ako prvá. Svoje môžu v procese dostupnosti a efektivity zohrať aj vekové obmedzenia, nakoľko niektoré vakcíny nie sú vhodné pre deti, ale aj ľudí starších ako 70 rokov. V Európe rozhodne tretia fáza klinického testovania a následná registrácia, ktorá je platná pre celé územie EÚ. Minister zdravotníctva však potvrdil, že očovanie bude hradené zo zdravotného poistenia.

Ako to bude s povinnosťou očkovania? Napriek tomu, že ideálnym prostriedkom v boji s pandémiou je kolektívna imunita, minister zatiaľ neplánuje zaviesť povinné očkovanie. "Myslíme si, že zodpovednosť ľudí zvíťazí a uvedomia si dôležitosť očkovania," poznamenal Krajčí a dodal, že rezort zdravotníctva má v pláne uviesť vzdelávaciu kampaň, ktorá by ľuďom predstavila výhody očkovania.

Na snímke minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) pred zasadnutím 33. schôdze vlády SR 19. augusta 2020 v Bratislave. FOTO TASR - Pavel Neubauer Zdroj: Pavel Neubauer

Rúška - áno či nie?

V pozitívny vývoj verí aj šéf rezortu školstva. "Myslím si, že zákazy a príkazy nie sú riešením.Treba hovoriť o všetkých výhodách, ale aj nevýhodách," povedal v relácii. Podobne sa rozhodol aj v prípade rúšok, ktoré zostávajú povinné len pre druhý stupeň. Pre žiakov na prvom stupni zostávajú rúška len v rovine odporúčania. "Viedli sme dlhú debatu o tom, akým spôsobom to urobiť. Neznamená to, že deti na prvom stupni rúška mať nebudú, ale zároveň to nehceme prikazovať. Spoliehame sa na to , že rodičia svojim deťom vysvetlia, že je to dôležité pre ochranu ich, ale aj starých rodičov a nebude to preto, že je to niekde napísané ako príkaz,"povedal Gröhling.

O tom, ako sa bude v prebiehajúcej druhej vlne postupovať ďalej, rozhodne aktuálna situácia a vývoj. "Je veľa parametrov, ktoré sú iné, než tomu bolo v prvej vlne," špecifikoval Krajčí. Od počtu infikovaných sa budú odvíjať aj rúška v školách. Šéf školstva prizvukoval, že situácia sa bude riešiť nie plošne, ale na lokálnej úrovni. "Chceme minimalizovať problémy, ktoré by mohli nastať a ovplyvniť proces vzdelávania," vysvetlil.

Na snímke minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling počas tlačovej konferencie o preventívnych opatreniach počas otvorenia nového školského roka 18. august 2020 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann Zdroj: Martin Baumann

Otvoria sa školy a zavrú hranice?

To, že by sa školy mohli neotvoriť, pripúšťa s dodatkom, že stať sa môže čokoľvek. Všetko však bude závisieť od toho, ako sa bude vyvíjať aktuálna situácia. Minister Gröhling zatiaľ s otvorením škôl 2. septembra ráta. Online vyučovanie si podľa neho vyskúšali a nábeh do online-u by mal byť hladký a rýchly. V problematických regiónoch, kde je napríklad nedostatočné pokrytie, sa bude rátať aj s terénnymi a sociálnymi pracovníkmi.

Potvrdil to aj Marek Krajčí, ktorý nevýlučil ani uzatvorenie hraníc po skončení dovoleniek. Bude to však závisieť od toho, ako sa stiuácia bude vyvíjať a ktoré krajiny sa stanú rizikovými.

Igor Matovič sa kriticky vyjadril, že minister zdravotníctva nie je ochotný prehodnocovať krajiny častejšie, než raz za dva týždne. "To nie je pravda," reagoval Krajčí, ktorý dodal: "My sme povedali, že kvôli dovolenkám nechávame Status Quo, ale samozrejme to výlučné právo zasadnúť a v prípade krízovej situácie rozhodnúť zo dňa na deň," poznamenal Krajčí.

