„Vy by ste mali byť konštruktívna a ja šarmantná!“ Adresovala ministerke kultúry herečka SND Zuzana Fialová, ktorá sa na diskusii Denníka N rozhodla bojovať za pomoc strádajúcej kultúre. Kreatívny priemysel totiž podľa dát z roku 2018 zamestnáva cez 200-tisíc ľudí a viaže na seba nielen aktívnych umelcov, ale aj pomocný personál, dodávateľov a výrobcov. Po lete môže na úradoch práce skončiť veľká časť z nich.

Ministerka avizovala, že na pomoci kultúrnym zamestnancom, u ktorých dochádza k súbehu napríklad aktívnej umeleckej činnosti a minimálneho pedagogického úväzku, sa aktívne pracuje. Napriek tomu sa po dvoch týždňoch nič nezmenilo.

Nášmu denníku to potvrdil organizátor festivalu Viva Musica Matej Drlička, ale aj Pavol Smolka z Hudobnej únie Slovenska, ktorá sa snaží s vládou rokovať už nejaký ten piatok. Ak nedôjde k riešeniu, tak veľká časť kreatívneho priemyslu toto leto zrejme neprežije. Na skutočnosť, že napriek stratám sa navýšil rozpočet pre cirkvi a kostoly upozornil v diskusii spisovateľ Michal Hvorecký.

To, že ekonomická pomoc súčasnej vlády bola pomalá upozorňujú kritici, ale aj časť odborníkov už niekoľko mesiacov. „Pomoc nie je takmer žiadna a to vo všetkých rezortoch, nielen v kultúre. My sa musíme cítiť až trápne, keď hovoríme o kultúre,“ poznamenala pred ministerkou Fialová, ktorá zdôraznila, že v tomto prípade ide o DNA národa a prežitie celého kultúrneho spektra a všetkých zložiek. „Keby ste mali dáky normálny program, tak sa za vás postavíme v šíku a máte za sebou jednu silnú voličskú platformu, ale vy sa nás bojíte a schovávate sa pred diskusiou,“apelovala na ministerku Zuzana Fialová.

Divadlo miluje. Tvrdí, že krásne herecké príležitosti možno dostáva aj preto, že režiséri od prvého momentu vidia jej nadšenie a zápal pre novú prácu. Zdroj: Archív SND

Pritom na základe výpočtov Národnej banky Slovenska je zrejmé, že práve kreatívny sektor je najviac postihnutý a čelí najväčším stratám. „Očakávanie záchranného balíčka je samozrejme na mieste, ale my si musíme uvedomiť čo všetko v súčasnej situácii zvládame,“ reagovala ministerka Natália Milanová na margo otázok, kedy sa finančnej záchrany dočká aj kultúra na Slovensku. V zahraničí totiž kreatívny priemysel dostal pomoc vo výške niekoľko stoviek miliónov a v niektorých prípadoch ide aj o miliardy eur.

Na konkrétne kroky, ktoré za dva týždne ministerka podnikla sme sa pýtali aj tlačového odboru ministerstva kultúry. Do uzávierky sa nám bohužiaľ nevyjadrili.

Na snímke ministerka kultúry SR Natália Milanová (OĽaNO) počas neformálnych raňajok s médiami v Bratislave 9. júla 2020. FOTO TASR - Jaroslav Novák Zdroj: Jaroslav Novák

Odborníčka súhlasí

"Za 30 rokov nie sme schopní kultúru podporiť, hoci na západe začína byť podporovaná naozaj kreatívne či už hub-hubmi, alebo megalomanskými projektami. Ako príklad by som použila Berlín, kde je ta podpora kultúry naozaj markantná. Naše vnímanie kultúry veľmi ovplyvnil komunizmus a dodnes na to doplácame. Z toho pochádza aj veľká inklinácia k folklóru. Pokiaľ neskultúrnime spoločnosť a tá nebude vedieť za čo si v prípade kultúry platí, tak budeme štátnym kultúrnym inštitúciám naďalej znemožňovať aby si na seba mohli zarobiť aj samé. V súčasnej situácii je dôležité, že sa táto diskusia vôbec otvorila,“ zhodnotila politologička Viera Žúborová.

Politologička Viera Žúborová Zdroj: facebook

Kreatívny priemysel na seba viaže aj pomocný personál, ako sú napríklad osvetľovači či maskéri, ale vo veľa prípadoch aj gastro sektor, sa pomoci nedočkali. Mnohý sú pritom pod vplyvom pandémie bez príjmu už pol roka. Nájdu sa totiž aj firmy u ktorých sú výpadky tak zásadné, že nedokážu zaplatiť ani faktúry z januára či februára 2020. Pritom tento výpadok zásadne ovplyvní aj HDP.

„Vláda nepočúva na ekonomické argumenty a my sa snažíme zachrániť peniaze štátu a toto výpadok bude. Keď vyrobíte na Slovensku auto Kia a predáte ho v priemernej cene 15 tisíc eur, tak na Slovensku zostáva zhruba 300 eur. Keď urobíte kultúrnu akciu z ktorej je identický príjem 15 tisíc, tak na Slovensku z tejto sumy zostane až 5 tisíc eur, ktoré sa vrátia do rozpočtu štátu. Toto nechce nikto z vlády vidieť a my nechápeme prečo,“ zhrnul Smolka.