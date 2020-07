Včerajšia tragická nehoda, ktorej na mieste podľahol štátny tajomník ministerstva kultúry Vladimír Dolinay (Za ľudí), vyrazila dych nielen verejnosti, ale aj jeho kolegom z prostredia politiky. Na situáciu okamžite reagovala aj prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá kondolovala pozostalým. Vzápätí sa pripojili aj ďalší ústavní činitelia, okrem iných predseda parlamentu Boris Kollár či premiér Igor Matovič.

Dnes sa k trúchliacim pridala verejne aj ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO), ktorá sa pred budovou ministerstva rozhodla za zosnulého kolegu zapáliť sviečku. "STÁLE HĽADÁM SLOVÁ A NEVIEM TOMU UVERIŤ! S Vladom Dolinayom nás toho spájalo oveľa viac, ako len mesiac na ministerstve kultúry," napísala na svojom profile na sociálnej sieti ministerka za OĽaNO Natália Milanová.

Ministerka kultúry pred ministerstvom, kde ako štátny tajomník pôsobil aj Vladimír Dolinay, zapálila sviečku. Zdroj: Facebook Natália Milanová- ministerka kultúry

Hoci Vladimír Dolinay pôsobil na ministerstve kultúry len od 1. júla, so svojou nadriadenou sa poznali už dlhšie. "Keď som sa pred štyrmi rokmi čerstvo zamilovala do svojho muža, posielala som mu zaľúbený pozdrav z klubu Kalab. Vtedy som nevedela, kto Kalab založil," pokračovala s tým, že keď sa stala ministerkou, oslovil ju istý komunálny poslanec s jednou bratislavskou témou, na ktorej nám obom záleží. Bol to práve Vlado Dolinay.

Vlado Dolinay bol zároveň jedným z poslancov, ktorý na župe bojovali za záchranu nezriaďovanej kultúry. "O niečo neskôr prečítal bez zaváhania jeden z poslancov na zastupiteľstve BSK moju výzvu na záchranu grantov na kultúru," zaspomínala si ministerka kultúry a priznala, že keď jej ho odporučili ako druhého štátneho tajomníka, nezaváhala ani na sekundu. "Veľmi som sa potešila. Vedela som, že bude skvelo dopĺňať náš tím. "Vhupol" na ministerstvo aktívne, so všetkou svojou úprimnosťou, dobrotou a pracovitosťou. Mali sme veľa spoločných plánov, no ostali nám len oči pre plač. Doslova," uzavrela svoj emotívny príspevok.