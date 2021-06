Ľubietová - Len ticho a lesná zver. Tak sa dá opísať prostredie, kde chodí oddychovať ministerka Mária Kolíková. Svoju chatu v obci Ľubietová priznala aj v majetkovom priznaní, no ak by ste čakali luxus na vychytenej adrese, ste na omyle!

Malá obec Ľubietová sa nachádza približne 20 kilometrov od Banskej Bystrice. Práve v tejto obci zdedila ministerka rekreačný dom, kde chodí relaxovať aj so svojimi dvoma dcérami a s manželom.

Kolíková zdedila nehnuteľnosť po svojom otcovi a je štvrtinovou vlastníčkou, ako uviedla vo svojom majetkovom priznaní za rok 2019. Cesta k tejto malej nehnuteľnosti je doslova zašitá a rodina ministerky Kolíkovej si tak môže užívať stopercentnú samotu. „Táto naša chata je na mieste chatky, ktorú ešte staval môj starý otec v čase, keď som ešte nebola ani na svete. Jednou z vecí, na ktorej môjmu otcovi veľmi záležalo, bolo, že na tomto mieste chcel, aby sme si našli ako rodina už novú chatu. Stihol ešte, aby chata bola skolaudovaná a v rovnakom roku, žiaľ, zomrel. Po jeho smrti takto boli vyrovnané dedičské podiely,” prezradila nám ministerka, ktorá dodala, že napriek samote má predsa len nejakých susedov. „Áno, treba povedať, že v čase, keď je okolo našej chaty sneh, tak si tu nájdem stopy po vlkoch aj po medveďoch, čomu sa teším, lebo mám tieto zvieratá rada, nemám z nich strach,” hovorí.



Vzhľadom na nástup do ministerského kresla má však Mária Kolíková čoraz menej voľna, aby si do Ľubietovej spravila výlet. „Snažím sa sem chodiť veľmi často, ale je pravdou, že s ohľadom aj na pracovnú vyťaženosť je to zložité. Sú obdobia, keď tam chodím každý druhý víkend, ale určite tam chodím vždy každé leto aspoň na týždeň,“ dodala Kolíková. To, že v dedine majú ministerku, však obyvatelia vedia. Registrujú ju aj predavačky v miestnych potravinách. „Naposledy som ju videla minulé leto. Spolu s deťmi si kúpili nanuky. Odvtedy tu nebola,“ povedala jedna z nich.