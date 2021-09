Naď chce urobiť všetko preto, aby sa miera vakcinácie zvýšila.

"Aj aktuálne máme desiatky chorých vojakov na COVID-19. My máme aktuálne chorých 30, Česi dvoch. A to máme ozbrojené sily menšie o polovicu. Očakávame zásadné zhoršenie situácie v celej krajine práve kvôli nezaočkovaným ľuďom a na to musia byť naše ozbrojené sily pripravené, a to nielen materiálne a výcvikom, ale aj zaočkovaním," vyhlásil.

Minister zároveň reagoval na niektorých nezaočkovaných vojakov, ktorí hovoria, že očkovaní budú robiť "všetku ťažkú robotu". "Pokiaľ budú odmietať plniť stanovené úlohy, respektíve nebudú spĺňať podmienky na ich splnenie, napríklad vo forme absolvovania schválenej očkovacej schémy pred ich nasadením do zahraničných operácií, atď., vyriešime to s nimi veľmi rýchlo," upozornil.

Ako podotkol Naď, v súčasnosti majú na každé miesto takmer desať uchádzačov a časy, keď ich museli silou-mocou držať v systéme sú preč. "Vždy som sa poctivých vojakov zastával a zabezpečoval pre nich všetko, čo bolo aj nebolo v mojich silách. Ale lenivosť, nezodpovednosť či dokonca nedisciplinovanosť a zneužívanie systému trpieť naozaj nebudem," dodal.

Minister obrany koncom júla potvrdil, že do zahraničných operácií budú vysielaní iba vojaci očkovaní proti ochoreniu COVID-19. Rezort obrany doplnil vakcínu do očkovacích schém. Povinná bude pred odchodom na misiu kdekoľvek na svete.

